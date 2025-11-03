Prima pagină » Actualitate » FOTO. Ce a pățit Cătălin Botezatu într-o vacanță. ”Am făcut la RECLAMAȚII până mi-a venit rău”

FOTO. Ce a pățit Cătălin Botezatu într-o vacanță. ”Am făcut la RECLAMAȚII până mi-a venit rău”

03 nov. 2025, 15:30, Actualitate
FOTO. Ce a pățit Cătălin Botezatu într-o vacanță. ”Am făcut la RECLAMAȚII până mi-a venit rău”
Galerie Foto 20
Ce a pățit Cătălin Botezatu într-o vacanță

Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a povestit ce a pățit anul trecut, de sărbătorile de iarnă, în vacanță. ”Am făcut la reclamații până mi-a venit rău”, a spus acesta.

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și ca om de afaceri. De-a lungul anilor, designerul a avut numeroase relații cu femei celebre.

Creatorul de modă călătorește foarte mult și a avut parte și de pățanii. Acesta a povestit, pentru revista Viva, cum anul trecut, de sărbătorile de iarnă, lui și amicilor cu care era li s-au pierdut bagajele.

Ce a pățit Cătălin Botezatu într-o vacanță. ”Nici nu am mai așteptat să ne facă delivery la hotel”

”Da, în avion și în hotel, da. Dar nu eu, de fapt. Anul trecut ne-au pierdut toate bagajele. Eram o gașcă mai mare. Mergeam de Crăciun la New York, mergeam mai departe, de Revelion, la Miami și apoi două săptămâni la Toulum. Aveam patru valize care au fost pierdute”, a explicat Cătălin Botezatu.

”Vorbeam cu cei din țară și cu prieteni de-ai mei, cu tot felul de persoane publice care au pățit așa pe toate meridianele, dar am făcut la reclamații până mi-a venit rău și bagajele ne-au sosit în ultimul moment, înainte cu o zi de Crăciun. Nici nu am mai așteptat să ne facă delivery la hotel. M-am dus la aeroport și le-am luat de pe aeroport”, a mai spus acesta.

