Ce a spus Corina Dănilă despre Oana Zăvoranu. Au jucat împreună în telenovela ”Numai iubirea”

04 dec. 2025, 18:30, Actualitate
Corina Dănilă, în vârstă de 53 de ani, a făcut declarații despre Oana Zăvoranu, cea alături de care a jucat în telenovela ”Numai Iubirea”.

În urmă cu ani, Corina Dănilă a jucat rolul Anei Dogaru în telenovela ”Numai iubirea”, unde i-a avut ca parteneri, printre alții, pe Alexandru Papadopol și Oana Zăvoranu.

Prezentă la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, Corina Dănilă a vorbit despre Oana Zăvoranu, cea care i-a fost rivală în serialul respectiv.

Ce a spus Corina Dănilă despre Oana Zăvoranu.”Nu m-am simțit eclipsată de Oana, a jucat cu foarte mare convingere și adevăr rolul care i s-a încredințat”

”Nu, nu, nu! O iubeam și o iubesc pe Oana Zăvoranu! Ea însăși e un personaj. Oana așa e, am văzut-o cu toții și o vedem în continuare. Nu m-am simțit eclipsată de Oana, a jucat cu foarte mare convingere și adevăr rolul care i s-a încredințat. Da, oricare actor își dorește ca rolul pe care îl primește să aibă de lucru, să aibă carne, să fie veridic. Este cel mai ingrat – și aici cred că o să-mi dea dreptate foarte mulți colegi din breaslă – să joci bunătatea, și atât. E foarte greu!

E adevărat, niciun personaj nu este doar bun sau doar rău. Sunt necesare acele simozități care dau culoare personajului, care îl compun. La momentul respectiv, am fost aleasă pentru a o interpreta pe Ana Dogaru, și m-am bucurat. Simțeam nevoia să fac mai mult, poate de aici frustrările care s-au înregistrat…”, a declarat Corina Dănilă, relatează click.ro.

Întrebată dacă și-a dorit rolul interpretat de Oana Zăvoranu, Corina Dănilă a răspuns:

”Nu, nu! Pentru că doar Oana putea să-l facă. El era scris într-un anume fel, și scenaristul poate să confirme acest lucru. Oana la filmări venea și punea de la ea, adăuga, păstra linia în sine și ce trebuia să se întâmple, dar Oana construia. Deci nu putea fi interpretat de altcineva”.

Corina Dănilă s-a căsătorit în secret

Corina Dănilă este cunoscută publicului larg ca actriță, dar și prezentatoare de televiziune. În ceea ce privește viața personală, Corina Dănilă este mama unei fete adolescente, pe nume Rianna. Rianna este fruct al relației pe care prezentatoarea de televiziune a avut-o cu pilotul Norris Măgean, de care s-a despărțit în urmă cu ani.

Vedeta de televiziune Corina Dănilă a fost căsătorită, în urmă cu mulți ani, cu un prezentator de știri care a lucrat la Pro TV – Valentin Moraru. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Corina Dănilă lucra și ea la Pro TV. Au divorțat în anul 1999.

Invitată recent la emisiunea ”40 de întrebări, moderată de Denise Rifai la Kanal D, Corina Dănilă a vorbit despre actualul său soț. Aceasta s-a căsătorit în secret cu Dorin Enache, în urmă cu cinci ani, însă abia acum a făcut public acest lucru.

