FOTO. Ce aliment EVITĂ Irina Fodor înainte de filmări. ”Mă umflă toată”

Irina Fodor a dezvăluit ce aliment evită să consume înainte de a avea filmări și a explicat și care este motivul pentru care face acest lucru.



Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 16 ani, iar de peste 14 ani sunt căsătoriți.

Irina Fodor este prezentatoarea emisiunii de mare succes ”Asia Express”, difuzată de postul de televiziune Antena 1. De asemenea, vedeta moderează și show-ul culinar ”Chefi la cuțite”, transmis de același post TV.

Înainte de filmări, Irina Fodor are mare grijă să evite un aliment. Este vorba de sare, iar vedeta a explicat, pentru click.ro, care este motivul pentru care nu mănâncă sărat.

Ce aliment evită Irina Fodor înainte de filmări. ”Este lucrul la care poftesc cel mai des și sunt cele care mă umflă toată, cel mai tare la ochi și la față”

”Eu sunt dependentă de sare la propriu! Probabil o să râdeți, dar mănânc foarte sărat.E adevărat că atunci când am filmări, renunț la sare, pentru că mă umflu, sub ochi. Dar, dacă am trei zile libere, vă jur că îmi calculez. Dacă am vineri, sâmbătă, duminică liber, vineri după filmări ajung acasă și mănânc ceva cu murături neapărat. Murăturile sunt foarte sărate! Dar, este lucrul la care poftesc cel mai des și sunt cele care mă umflă toată, cel mai tare la ochi și la față”, a spus Irina Fodor.



Vedeta a mărturisit că și atunci când a fost însărcinată nu a putut sta departe de alimentele periculoase:

”În sarcină m-a bălăcărit Fodor pentru că am venit de la magazin cu o pungă de chips-uri cu gust de castraveți murați. Și a zis că nu sunt sănătoasă la cap. A zis: .