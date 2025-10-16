Prima pagină » Actualitate » FOTO. Ce alimente a scos Valentina Pelinel din DIETA sa. ”Orice intoleranță creează inflamație în organism”

16 oct. 2025, 12:30, Actualitate
Valentina Pelinel, în vârstă de 44 de ani, a explicat ce alimente a scos din dieta sa și care a fost motivul pentru care a făcut această alegere.

Valentina Pelinel este într-o formă fizică extraordinară. Aceasta acordă foarte mare atenție felului în care arată. face sport și are o dietă cât mai sănătoasă.

Valentina Pelinel a explicat, pentru libertatea.ro, că există produse pe care le-a scos din alimentația sa din cauza intoleranei pe care o are.


”Eu de ceva vreme mănânc fără gluten și fără lactoză…E doar intoleranță, mă simt mult mai bine. Mi-am descoperit această intoleranță la gluten și lactoză și am înțeles că orice intoleranță creează inflamație în organism… Și zahărul, nu am renunțat de tot, dar încerc”, a spus fostul model.

Valentina Pelinel e căsătorită cu Cristi Borcea și are trei copii

Valentina Pelinel este un fost model de talie internațională. În anul 1996, Valentina Pelinel a câștigat concursul „Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel la New York.

În data de 12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a cununat civil cu omul de afaceri Cristi Borcea. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună un copil, Milan, care a venit pe lume în anul 2016. În data de 1 martie 2019, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au devenit din nou părinți de gemene, Indira Maria și Rania Maria. În data de 30 septembrie 2018, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut nunta în Ungaria. Nașii cuplului au fost Irina Nicolae și Marius Vizer.
Omul de afaceri Cristi Borcea are, în total, nouă copii. Alina Vidican, cea de-a doua soție, are doi copii cu omul de afaceri Cristi Borcea: Alexandru și Gloria. Din căsnicia Mihaelei Borcea cu Cristi Borcea au rezultat trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. De asemenea, fostul acționar de la clubul Dinamo mai are un copil dintr-o relație cu o avocată. Valentina Pelinel a mai fost căsătorită cu Cristian Boureanu.

