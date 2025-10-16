FOTO. Ce alimente a scos Valentina Pelinel din DIETA sa. ”Orice intoleranță creează inflamație în organism”

Valentina Pelinel, în vârstă de 44 de ani, a explicat ce alimente a scos din dieta sa și care a fost motivul pentru care a făcut această alegere.



Valentina Pelinel este într-o formă fizică extraordinară. Aceasta acordă foarte mare atenție felului în care arată. face sport și are o dietă cât mai sănătoasă.

Valentina Pelinel a explicat, pentru libertatea.ro, că există produse pe care le-a scos din alimentația sa din cauza intoleranei pe care o are.



”Eu de ceva vreme mănânc fără gluten și fără lactoză…E doar intoleranță, mă simt mult mai bine. Mi-am descoperit această intoleranță la gluten și lactoză și am înțeles că orice intoleranță creează inflamație în organism… Și zahărul, nu am renunțat de tot, dar încerc”, a spus fostul model.

Valentina Pelinel e căsătorită cu Cristi Borcea și are trei copii

Valentina Pelinel este un fost model de talie internațională. În anul 1996, Valentina Pelinel a câștigat concursul „Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel la New York.