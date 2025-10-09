FOTO / Ce ar face Raluca Bădulescu dacă ar mai avea doar 100 LEI în buzunar. ”Cei sub 18 ani să nu asculte ce am zis acum”

Raluca Bădulescu, în vârstă de 50 de ani, a spus ce ar face dacă ar mai avea în buzunar doar suma de 100 de lei.
Raluca Bădulescu este o cunoscută vedetă din showbiz-ul românesc. În plan personal, Raluca Bădulescu a format un cuplu cu Florin Stamin timp de 13 ani. Jurata de la emisiunea ”Bravo, ai stil”, de la Kanal D, a decis să se separe de cel care i-a fost partener de viață. Raluca Bădulescu are un fiu, Alex, rezultat din relația pe care a avut-o cu Vali Pungă. Vedeta își adoră băiatul, despre care afirmă că este cel mai bun prieten al său.
Vedeta a acordat un interviu pentru okmagazine.ro, unde, printre ltele, a spus și ce ar face dacă ar rămâne în buzunar doar cu o sumă mică de bani.
”Mi-aş cumpăra ţigări şi o băutură carbogazoasă pe care o beau tot timpul. Nu dau sfatul ăsta copiilor, cei sub 18 ani să nu asculte ce am zis acum, dar asta aş face cu siguranţă”, a afirmat Raluca Bădulescu.
Întrebată dacă ar fi să-și vândă garderoba, la ce anume nu ar putea renunța, vedeta a răspuns categoric:
”Nu aş vinde niciodată! Doamne, n-aş renunţa la o grămadă de lucruri! Nu! (…) N-aş renunţa la un sacou de la Balmain, care este o piesă de colecţie, o piesă pentru care am participat la o licitaţie. Au fost făcute 100 de asemenea sacouri în lume, un model asemănător l-a purtat Michael Jackson. Sacoul ăla e iubirea vieţii mele! N-aş renunţa la bijuterii, n-aş renunţa la o grămadă de chestii. Uite, n-aş renunţa la o cruce care este o copie făcută după una cu diamante pe care Vin Diesel a purtat-o în „Fast & Furious”. Sunt fan”.