FOTO. Ce au zis copiii Adelei Popescu și ai lui Radu Vâlcan despre părinții lor, în public. ”Am zâmbit și am dat vina pe INOCENȚA copilăriei”

Adela Popescu, în vârstă de 39 de ani, și Radu Vâlcan, în vârstă de 48 de ani, au dezvăluit ce lucruri au dat din casă copiii lor, în public.



Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan. Cei doi au împreună trei copii – Alexandru, Andrei și Adrian.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au povestit, pentru revista Viva, ce lucruri au dat din casă cei trei băieți ai lor, în public.

Ce au zis copiii Adelei Popescu și ai lui Radu Vâlcan despre părinții lor, în public. ”Chiar spunea adevărul”

”Acum câteva săptămâni, cel mic a spus la grădiniță că „mami doarme mult și tati spală vase toată ziua”. Educatoarea a crezut că glumește, dar copilul chiar spunea adevărul”, a dezvăluit Adela Popescu.

”În timpul unei serbări, la grădiniță, mijlociul a spus tare că „tati e celebru, dar doar la televizor, acasă face doar ce zice mami”. Ce să mai zici? Am zâmbit și am dat vina pe inocența copilăriei”, a povestit și Radu Vâlcan.

Cei doi au vorbit și despre trăsăturile pe care copiii le-au moștenit de la ei, dar și despre pasiunile acestora.

”Fizic, ne-au luat pe toți la bani mărunți. Fiecare are câte ceva de la mine, câte ceva de la Radu, dar și niște trăsături complet ale lor. Cel mare e serios și grijuliu, clar o combinație de Radu + multă organizare. Mijlociul e cu umor și replici pe care nu știu de unde le scoate – și aici mă suspectez pe mine. Iar mezinul… încă nu ne-am dat seama”, a spus Adela Popescu.

”Mă bucur că fiecare își construiește propria personalitate. Unul e pasionat de lego, mașini, altul de citit, scris, celălalt de gătit. Încercăm să le încurajăm curiozitățile, fără să-i împingem într-o direcție anume. Ce vrem cel mai mult e să rămână autentici, chiar dacă asta înseamnă că uneori ne vor da lecții despre lucruri la care noi încă învățăm”, a declarat Radu Vâlcan.