FOTO. Ce calități o atrag pe Alina Pușcău la un BĂRBAT. ”Decât să îmi ofere materialul”

Alina Pușcău, în vârstă de 43 de ani, a dezvăluit care sunt calitățile care o atrag cel mai mult și pe care le apreciază la un bărbat.



Alina Pușcău este un model de talie internațională. S-a născut în februarie 1981, în București. Trăiește în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. În anul 1998 a câștigat concursului Elite Model Look, la vârsta de 16 ani. În urmă cu ani, Alina Pușcău a avut o idilă cu starul hollywoodian Vin Diesel.

De câteva luni, Alina Pușcău are o nouă relație, potrivit spynews.ro. Vedeta a dezvăluit, într-un interviu pentru emisiunea ”Un show păcătos”, de la Antena Stars, ce apreciază cel mai mult la un bărbat.

Ce calități o atrag pe Alina Pușcău la un bărbat. ” Să fie el însuși, să fie matur emoțional”

”Sunt pregătită, sunt deschisă (n.r. către o căsătorie), mai ales că Asia mi-a arătat altă percepție și sunt pregătită pentru orice în viață acum. Să fie el însuși, să fie matur emoțional… ”, a declarat Alina Pușcău.

”Pe mine mă atrage un bărbat când îmi petrec timpul cu el, când vrea să mă cunoască, când vrea să știe ce fel de fată sunt, ce îmi place, ce nu îmi place. Astea mă atrag foarte mult decât să îmi ofere materialul”, a adăugat vedeta.