Ce face Nicoleta Nucă de sărbători. ”Este primul an în care o să mă pot bucura și eu de Revelion, ca un om normal”

Nicoleta Nucă, în vârstă de 31 de ani, nu va cânta la niciun eveniment de sărbători. ”Este primul an în care o să mă pot bucura și eu de Revelion, ca un om normal”, a spus aceasta.



Nicoleta Nucă este o interpretă de muzică ușoară și pop, originară din Republica Moldova, stabilită în România. În 2014 a participat la emisiunea ”X Factor”, de la Antena 1, unde a ajuns până în gale împreună cu mentorul său Ștefan Bănică. În februarie 2015 a lansat single-ul „Nu sunt” cu care a intrat în topurile muzicale din România și Republica Moldova. Nicoleta Nucă a locuit o perioadă în Italia și a participat și la emisiunea ”X Factor” de acolo.

Anul acesta, de sărbători, Nicoleta Nucă nu va cânta la niciun eveniment. Artista va petrece Crăciunul și Revelionul acasă, alături de familie și prieteni.

Ce face Nicoleta Nucă de sărbători. ”Nu am planificat nimic”

”Sunt bine unde sunt în momentul de față. Am învățat să fiu recunoscătoare pentru lucrurile pe care le am deja. Nu am planificat nimic de sărbători. Cel mai probabil de Crăciun vom petrece cu familia iar, de Revelion, surprinzător, acesta este primul an în care o să mă pot bucura și eu de Revelion, ca un om normal. Nu am planificat nimic. Poate o să vină niște prieteni la noi, să facem o mică gașcă, pe relaxare, nu vreau să mă stresez deloc și cu nimic”, a declarat Nicoleta Nucă pentru clik.ro.

”A fost anul în care m-am mutat, am schimbat complet stilul de viață, nu mai stau în oraș, nu mă mai “bucur” de aglomerație! A fost un an interesant, despre schimbare, cu momente bune, mai puțin bune”, a mai spus aceasta.