FOTO. Ce face Radu Vâlcan pentru a fi în formă. ”RECORDUL meu într-o zi a fost de 21 de kilometri”

Prezentatorul TV Radu Vâlcan, în vârstă de 48 de ani, a explicat ce face pentru a fi într-o formă fizică extraordinar de bună.

Radu Vâlcan este cunoscut publicului telespectator din postura de prezentator al show-ului ”Insula Iubirii”, care este difuzat la postul TV Antena 1.

Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan. În data de 11 iulie 2021, vedeta a născut cel de-al treilea copil, un băiețel, care a primit numele Adrian. Cuplul mai are împreună doi copii. – Alexandru și Andrei.

Radu Vâlcan are o condiție fizică de invidiat. Acesta a spus, pentru click.ro, ce face pentru a se menține. Acesta are o alimentație sănătoasă, dar și aleargă zilnic mulți kilometri.

”Pe cât posibil, în agitația cotidiană, încerc mereu să găsesc timp și pentru mine. Activități care mă relaxează. Fie că gătesc ceva, fie că ies la mișcare, la alergat. Recordul meu de alergat într-o zi a fost de 21 de kilometri. În medie, însă, alerg cam 6-7 kilometri pe zi”, a explicat radu Vâlcan.

