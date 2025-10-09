FOTO / Ce LIMITE i-a impus Irina Fodor fiicei sale. ”I-am setat program”

Irina Fodor a dezvăluit ce limite i-a impus Dianei, fiica sa și a lui Răzvan Fodor. ”I-am setat program” , a spus vedeta.



Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 16 ani, iar de peste 14 ani sunt căsătoriți.

Irina Fodor este prezentatoarea emisiunii de mare succes ”Asia Express”, difuzată de postul de televiziune Antena 1. De asemenea, vedeta moderează și show-ul culinar ”Chefi la cuțite”, transmis de același post TV.

Irina Fodor a vorbit dspre fiica ei și a lui Răzan Fodor într-un interviu pentru click.ro. Vedeta a explicat ce limite i-a impus Dianei în ceea ce privește tehnologia.

Ce limite i-a impus Irina Fodor fiicei sale. ”Nu am cum să am pretenții mai mari de la ea, în condițiile în care nici eu nu stau mai puțin de trei ore pe telefon, pentru că telefonul e aproape biroul meu”

”Am monitorizat-o cât stă pe telefon până când am pus o aplicație și stă pe zi cât dau eu drumul la aplicație. I-am setat program: are o oră pentru rețelele sociale. Are cont dar nu postează poze, doar își urmărește colegii. Nici pe noi nu ne lasă să punem poze cu ea, a zis că ei nu-i place. I-am lăsat însă mai mult timp pentru watsapp, căci nu vreau s-o frustrez că nu poate lua legătura cu colegii ei sau prietenele ei. Mă bazez pe ea că nu are totuși cum să stea 10 ore cu prietenii la discuții. Pentru jocuri are limită la fel, tot o oră”, a detaliat Irina Fodor.

”În total, cred că petrece cam trei ore pe zi pe telefon. Nu am cum să am pretenții mai mari de la ea, în condițiile în care nici eu nu stau mai puțin de trei ore pe telefon, pentru că telefonul e aproape biroul meu. Aș vrea să mai scădem un pic din timpul acesta măcar anul acesta, pentru că e clasa a 8-a și trebuie să se concentreze pe Evaluarea Națională. Pentru toată furtuna asta emoțională prin care trece eu cred că se comportă bine. Este totuși puțin impulsivă, influențabilă, o cam ia valul, dar e rezonabilă. E un copil înțelegător, dar îți trebuie într-adevăr multă răbdare ca părinte! Contează și exemplul personal pe care i-l oferi copilului”, a încheiat prezentatoarea TV.