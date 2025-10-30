Prima pagină » Actualitate » FOTO. Ce PREMONIȚIE a avut Laura Cosoi înainte de ultima sarcină. ”După ce am născut-o pe Lara, noaptea am visat că în brațe mai aveam o fetiță”

30 oct. 2025, 16:30, Actualitate
Ce premoniție a avut Laura Cosoi înainte de ultima sarcină

Laura Cosoi, în vârstă de 43 de ani, a avut o premoniție înainte de ultima sarcină. Aceasta a povestit ce s-a întâmplat.

Laura Cosoi a devenit mămică pentru a doua oară în luna august a anului 2020, când a adus pe lume o fetiță care a primit numele Vera. Laura Cosoi este căsătorită cu Cosmin Curticăpean, împreună cu care mai are o fetiță, Rita. În data de 23 iunie 2022, Laura Cosoi și partenerul ei de viață au devenit părinți pentru a treia oară. Vedeta a adus pe lume o fetiță care a primit numele Lara. În luna iulie 2024, Laura Cosoi a adus pe lume cel de-al patrulea copil, tot o fetiță – Aida.

La podcastul „Prima Dată” al Ralucăi Hagiu, Laura Cosoi a dezvăluit că de câte ori a fost însărcinată a simțit că va avea fetiță. Mai mult decât atât, vedeta a povestit că înainte de ultima sarcină a avut o premoniție – a avut un vis în care i-a apărut o fetiță care i-a spus că se va numi Aida.

Ce premoniție a avut Laura Cosoi înainte de ultima sarcină. ”Ea și-a ales numele. Aida nu este numele ales de noi. Ea și l-a ales. Ea a zis în visul acela”

”Știam că vor fi fetițe. La a doua mi-am dorit fetiță pentru că aveam raportul cu sora mea, știam ce înseamnă. Mi-am dorit foarte mult fată. A treia oară știam că tot fată o să fie, dar mi-era egal, ziceam «ce o vrea Dumnezeu!», nu neapărat că am verbalizat vreodată că îmi doresc băiat. Eu cred că nu voi face niciodată băiat. S-a și dovedit că suntem părinți de fete”, a declarat Laura Cosoi, potrivit click.ro.

”Când am născut-o pe a treia, eu am visat-o pe a patra, pe Aida. I-am spus lui Cosmin când mi-a zis că el și-ar mai dori dacă ar fi să se întâmple. Eu i-am spus că nu este băiat… I-am spus că va fi fetiță dacă voi rămâne însărcinată, e Aida.Și când am rămas însărcinată am râs amândoi. Îmi aduc aminte când am făcut testul acela de sarcină că mi s-a oprit respirația, nu altceva. Am fost la ecografie și ne-a întrebat doctorița ce credem că e, eu am spus «fată»…

Ea și-a ales numele. Aida nu este numele ales de noi. Ea și l-a ales. Ea a zis în visul acela. După ce am născut-o pe Lara, noaptea am visat că în brațe mai aveam o fetiță. Și m-a certat: «Mami, de ce i-ai zis Larei că ea este copilul muzică? Eu sunt copilul muzică, Aida». Am știut că va veni Aida pe lume”, a adăugat vedeta.

