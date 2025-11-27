Prima pagină » Actualitate » FOTO. Ce relație are Ramona Gabor cu CUMNAȚII ei. A spus exact cum se înțelege cu Mr. Pink și Irinel Columbeanu

FOTO. Ce relație are Ramona Gabor cu CUMNAȚII ei. A spus exact cum se înțelege cu Mr. Pink și Irinel Columbeanu

27 nov. 2025
Ce relație are Ramona Gabor cu CUMNAȚII ei. A spus exact cum se înțelege cu Mr. Pink și Irinel Columbeanu
Ramona Gabor, în vârstă de 36 de ani, a dezvăluit cum se înțelege  cu cumnații săi – Irinel Columbeanu și Mr. Pink.

Ramona Gabor, sora mai mică a Monicăi Gabor, este stabilită de foarte multă vreme în Dubai, acolo unde a reușit să-și facă o viață așa cum își dorea.

În urmă cu ceva timp, Ramona Gabor a fost prezentă la podcastul ”Gând la gând” cu Teo Trandafir. Aceasta a dezvăluit ce relație a avut cu Irinel Columbeanu, pe vremea când erau cumnați, dar și cum se înțelege cu Mr. Pink, actualul partener de viață al surorii sale mai mari, Monica Gabor.

Ce relație are Ramona Gabor cu cumnații ei. ”Eu m-am mutat din țară exact din acest motiv”

”Eu mă înțeleg foarte bine cu ambii cumnați. Soțul Monicăi a fost mereu ca un mentor pentru mine în ceea ce privește business-ul. Bineînțeles, el gândește foarte diferit, de tipul: trebuie să investești câteva milioane de dolari dacă vrei să faci mulți bani, în timp ce eu sunt pe ideea de a construi pas cu pas. Cred că acesta este factorul de risc care nu prea mă reprezintă. Poate, până la urmă, asta este partea mea feminină, nu? Vreau stabilitate, vreau siguranță; nu vreau să risc toți banii ca să mă îmbogățesc peste noapte. Și îi spun și lui, constant: e în regulă, tu ești bărbat, tu poți să faci asta. Eu sunt femeie, mie nu-mi trebuie foarte mult. Dacă am o sumă stabilă pe lună, sunt bine; nu trebuie să impresionez pe nimeni cu private jet-uri și iahturi, vreau doar o viață comodă și atât”, a spus Ramona Gabor despre Mr. Pink, potrivit click.ro..

Despre Irinel Columbeanu, aceasta a declarat:

”Eu nu am avut neapărat o legătură apropiată cu el. A fost cumnatul meu și toată lumea spune și se întâmplă de multe ori în comentarii să vezi: «dacă nu era el, tu nu existai sau, mă rog, nu știa nimeni de tine». Înțeleg acest punct de vedere, dar eu m-am mutat din țară exact din acest motiv. Să îmi demonstrez mie că pot să fiu cineva. Este un om pe care îl respect și îl voi respecta toată viața, pentru că este tatăl Irinei. Dar nu pot să zic că am avut niciodată o relație, n-am avut nici măcar o conversație. Nici măcar de 15 minute, să vorbim. Nimic. Am ieșit la mese, dar nu am avut o relație apropiată”.

