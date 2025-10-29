FOTO. Ce spune Andreea Raicu despre relațiile sentimentale pe care le-a avut. ”Astăzi nu aș mai face CONCESII”

Andreea Raicu, în vârstă de 48 de ani, a făcut declarații despre relațiile sentimentale în care a fost implicată de-a lungul anilor.

Andreea Raicu a avut o carieră de succes în televiziune.

În plan personal, Andreea Raicu a avut mai multe relații, însă niciuna nu s-a finalizat cu o căsătorie. Despre acest subiect a făcut declarații vedeta într-un interviu pentru revista Viva.

Ce spune Andreea Raicu despre relațiile sentimentale pe care le-a avut. ”Pentru mine nu există regrete – pur și simplu, alegeri”

Întrebată despre relația cu Tudor Chirilă, care a durat șapte ani, Andreea Raicu a răspuns:

”Atunci când două persoane publice formează un cuplu, în mod evident, există mai multă expunere și uneori mai multă presiune. Dar nu cred că asta decide soarta unei relații. Ceea ce contează sunt valorile celor doi, maturitatea lor, felul în care aleg să gestioneze situațiile și cât de mult își doresc să construiască împreună”.

Vedeta a format un cuplu și cu Cristi Chivu, însă relația la distanță nu a funcționat. Aceasta a explicat dacă ar face lucrurile altfel dacă ar putea da timpul înapoi:

”Nici nu m-am gândit la asta. Eu sunt foarte asumată în deciziile pe care le iau și mă gândesc bine înainte. În momentul în care am ales, nu mai stau să mă întreb dacă a fost bine sau nu. Pentru mine nu există regrete – pur și simplu, alegeri”.



Andreea Raicu, care a avut o legătură și cu Horia Tecău, a dezvăluit și ce concesii nu ar mai face într-o relație:

”Astăzi nu aș mai face concesii care să mă îndepărteze de cine sunt. Nu aș mai renunța la valorile mele, la libertatea mea interioară sau la ceea ce simt doar ca să păstrez o relație. Știu că fiecare relație este un dans în doi, iar partea mea de responsabilitate a fost că, uneori, nu mi-am setat limitele, am rămas prea mult acolo unde nu îmi mai era bine, am încercat să salvez cu orice preț sau am ignorat intuiția mea. Poate că, mai ales în primii ani, nu am avut maturitatea emoțională, răbdarea sau înțelepciunea pe care le am astăzi. Nu am niciun regret – toate aceste experiențe m-au învățat cine sunt și ce îmi doresc. Astăzi îmi doresc relații bazate pe onestitate, respect, iubire, valori comune și compatibilitate, nu doar pe chimie”.