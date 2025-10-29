Prima pagină » Actualitate » FOTO. Ce spune Andreea Raicu despre relațiile sentimentale pe care le-a avut. ”Astăzi nu aș mai face CONCESII”

FOTO. Ce spune Andreea Raicu despre relațiile sentimentale pe care le-a avut. ”Astăzi nu aș mai face CONCESII”

29 oct. 2025, 11:30, Actualitate
FOTO. Ce spune Andreea Raicu despre relațiile sentimentale pe care le-a avut. ”Astăzi nu aș mai face CONCESII”
Galerie Foto 19
Ce spune Andreea Raicu despre relațiile sentimentale pe care le-a avut

 Andreea Raicu, în vârstă de 48 de ani, a făcut declarații despre relațiile sentimentale în care a fost implicată de-a lungul anilor.

Andreea Raicu a avut o carieră de succes în televiziune.

În plan personal, Andreea Raicu a avut mai multe relații, însă niciuna nu s-a finalizat cu o căsătorie. Despre acest subiect a făcut declarații vedeta într-un interviu pentru revista Viva.

Ce spune Andreea Raicu despre relațiile sentimentale pe care le-a avut. ”Pentru mine nu există regrete – pur și simplu, alegeri”

Întrebată despre relația cu Tudor Chirilă, care a durat șapte ani, Andreea Raicu a răspuns:

”Atunci când două persoane publice formează un cuplu, în mod evident, există mai multă expunere și uneori mai multă presiune. Dar nu cred că asta decide soarta unei relații. Ceea ce contează sunt valorile celor doi, maturitatea lor, felul în care aleg să gestioneze situațiile și cât de mult își doresc să construiască împreună”.

Vedeta a format un cuplu și cu Cristi Chivu, însă relația la distanță nu a funcționat. Aceasta a explicat dacă ar face lucrurile altfel dacă ar putea da timpul înapoi:

”Nici nu m-am gândit la asta. Eu sunt foarte asumată în deciziile pe care le iau și mă gândesc bine înainte. În momentul în care am ales, nu mai stau să mă întreb dacă a fost bine sau nu. Pentru mine nu există regrete – pur și simplu, alegeri”.


Andreea Raicu, care a avut o legătură și cu Horia Tecău, a dezvăluit și ce concesii nu ar mai face într-o relație:

”Astăzi nu aș mai face concesii care să mă îndepărteze de cine sunt. Nu aș mai renunța la valorile mele, la libertatea mea interioară sau la ceea ce simt doar ca să păstrez o relație. Știu că fiecare relație este un dans în doi, iar partea mea de responsabilitate a fost că, uneori, nu mi-am setat limitele, am rămas prea mult acolo unde nu îmi mai era bine, am încercat să salvez cu orice preț sau am ignorat intuiția mea. Poate că, mai ales în primii ani, nu am avut maturitatea emoțională, răbdarea sau înțelepciunea pe care le am astăzi. Nu am niciun regret – toate aceste experiențe m-au învățat cine sunt și ce îmi doresc. Astăzi îmi doresc relații bazate pe onestitate, respect, iubire, valori comune și compatibilitate, nu doar pe chimie”.

Citește și

NEWS ALERT Moșteanu spune că luni a aflat de retragerea trupelor, cu toate că americanii au anunțat încă din februarie
12:05
Moșteanu spune că luni a aflat de retragerea trupelor, cu toate că americanii au anunțat încă din februarie
ULTIMA ORĂ Mai mulți bărbați, aflați în aproprierea mitingului din Piața Victoriei, percheziționați de jandarmi. Un briceag și o lamă găsite asupra lor
11:45
Mai mulți bărbați, aflați în aproprierea mitingului din Piața Victoriei, percheziționați de jandarmi. Un briceag și o lamă găsite asupra lor
ULTIMA ORĂ Poate fi Oana Gheorghiu în guvern, după ce PSD și alți lideri au cerut retragerea? Răspunsul ministrului Ionuț Moșteanu la întrebarea GÂNDUL: “Cu siguranță ne va reprezenta cu capul sus”
11:37
Poate fi Oana Gheorghiu în guvern, după ce PSD și alți lideri au cerut retragerea? Răspunsul ministrului Ionuț Moșteanu la întrebarea GÂNDUL: “Cu siguranță ne va reprezenta cu capul sus”
LIFESTYLE Cea mai simplă rețetă de tartă de struguri a Alinei Laufer. Cum pregătești un desert delicios de toamnă
11:16
Cea mai simplă rețetă de tartă de struguri a Alinei Laufer. Cum pregătești un desert delicios de toamnă
NEWS ALERT Moșteanu: Soldații americani sunt plecați deja, au fost în jur de 1000
11:09
Moșteanu: Soldații americani sunt plecați deja, au fost în jur de 1000
Mediafax
Plângere penală în scandalul legat de moștenirea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe fiul fostului soț că încearcă să „deturneze” 800.000 €
Digi24
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de o încercare de mușamalizare
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek cu cei 350.000 € din despăgubiri: 'Am cumpărat case, terenuri și…'
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Adevarul
Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate
Mediafax
România, informată oficial de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane. Moșteanu: Aș fi vrut să nu fie așa!
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Cancan.ro
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cercetătorii au reușit să inverseze boala Alzheimer cu „medicamente supramoleculare”
POLITICĂ George Simion punctează retragerea americanilor: Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA
12:02
George Simion punctează retragerea americanilor: Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA
VIDEO Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
11:55
Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
EXTERNE Melania Trump decorează ce a mai rămas din Casa Albă pentru Halloween. Cât de „înfricoșător“ va arăta peluza de sud în acest an
11:34
Melania Trump decorează ce a mai rămas din Casa Albă pentru Halloween. Cât de „înfricoșător“ va arăta peluza de sud în acest an
Ionuț Moșteanu, după anunțul retragerii de trupe americane: Nu se discută despre armată obligatorie
11:22
Ionuț Moșteanu, după anunțul retragerii de trupe americane: Nu se discută despre armată obligatorie
ACTUALITATE Adrian Severin: „Într-o DEMOCRAȚIE bazată pe echilibrul puterilor în stat, nimeni nu-și poate permite să facă ce-i trece prin cap”
11:00
Adrian Severin: „Într-o DEMOCRAȚIE bazată pe echilibrul puterilor în stat, nimeni nu-și poate permite să facă ce-i trece prin cap”
CINEMA Furie la Pentagon din cauza celui mai nou film de pe Netflix. „A House of Dynamite” imaginează un eșec al scutului anti-rachetă al SUA
10:48
Furie la Pentagon din cauza celui mai nou film de pe Netflix. „A House of Dynamite” imaginează un eșec al scutului anti-rachetă al SUA