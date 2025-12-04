Ce spune partenerul lui Lili Sandu despre al doilea copil. ”Încercăm să punem în balanță”

Silviu Țolu, partenerul de viață al lui Lili Sandu, a făcut declarații despre eventualitatea de a-și mări familia cu încă un copil.



Lili Sandu și partenerul ei de viață, Silviu Țolu, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. În data de 10 august 2020, Lili Sandu a devenit mămică pentru prima oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel care a primit numele Thomas Jay. În luna noiembrie 2020, Lili Sandu și Silviu Țolu și-au botezat băiețelul.

Silviu Țolu a mărturisit, pentru spynews.ro, că el și Lili Sandu iau în calcul eventualitatea de a deveni din nou părinți, însă a explicat că trebuie să țină cont de anumite aspecte.

Ce spune partenerul lui Lili Sandu despre al doilea copil. ”Ar fi o mare bucurie”

”Cu copii este frumos, dar este și dificil. Ne dorim așa, în adâncul sufletului, recunosc, ne gândim și din punct de vedere logistic cum ar fi și atunci încercăm să punem în balanță”, a declarat Silviu Țolu pentru sursa mai sus-menționată.

”Logistic mă refer din punct de vedere al carierelor noastre, mai ales, dar da, dacă ar mai veni un copil ar fi o mare bucurie”, a adăugat partenerul de viață al lui Lili Sandu.