FOTO / Ce stil de viață are Paula Seling. ”Încă din liceu au fost mereu ATENTĂ la ce mănânc”

Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre stilul său de viață. Artista a dezvăluit ce alimente a scos din meniul său.



Paula Seling s-a născut pe 25 decembrie 1978 în Baia Mare. A absolvit Colegiul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare în 1997, iar apoi Școala Superioară de Jurnalistică din București. A studiat canto și pian și este una dintre cele mai apreciate voci feminine de pe scena artistică din țara noastră. Împreună cu interpretul Ovi, Paula Seling a reprezentat România la Eurovision 2010, unde au ocupat locul 3, și la Eurovision 2014, unde s-au clasat pe poziția a 12-a.

În plan personal, Paula Seling a fost căsătorită cu Radu Bucura din anul 2005. Despre cei doi s-a aflat în anul 2023 că s-au separat. În urmă cu ceva timp, Paula Seling a dezvăluit că este mama unei fetițe, Elena, pe care a înfiat-o în urmă cu câțiva ani.

Artista, una dintre cele mai plăcute apariții de pe scena artistică din România, a explicat, pentru click.ro, ce stil de viață a adoptat de ani de zile și ce anume face pentru a se menține.

Ce stil de viață are Paula Seling. ”Am renunțat la carne și orice produse de origine animală de 15 ani”

”Nu știu dacă am un secret, pur și simplu mă bucur de fiecare clipă! Pe mine muzica mă ține în formă.Încă din liceu au fost mereu atentă la ce mănânc și am făcut destul de mult sport pentru că am înțeles că e necesar. Între timp, a început să-mi placă și mă simt nefiresc dacă nu practic sporturi. Mă plimb mult, merg și la sală. Acum aștept să mă refac după operația la umăr ca să reiau mersul la sală și înotul cu fiica mea”, a spus Paula Seling.



”Am renunțat la zahăr definitv. Am renunțat la carne și orice produse de origine animală de 15 ani. Am renunțat la dulciuri, rareori consum dulciuri vegane, bazate pe semințe, pe fructe”, a mai declarat artista.