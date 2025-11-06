Prima pagină » Actualitate » FOTO. Cele mai GRELE momente din viața de mămică a Roxanei Vancea. ”Acelea mi se par cele mai cumplite”

FOTO. Cele mai GRELE momente din viața de mămică a Roxanei Vancea. ”Acelea mi se par cele mai cumplite”

06 nov. 2025, 16:30, Actualitate
FOTO. Cele mai GRELE momente din viața de mămică a Roxanei Vancea. ”Acelea mi se par cele mai cumplite”
Galerie Foto 15
Cele mai grele momente din viața de mămică a Roxanei Vancea

Roxana Vancea, în vârstă de 35 de ani, a mărturisit care i se par cele mai grele momente din viața de mămică. Vedeta și partenerul ei au doi copii.

Roxana Vancea este cunoscută ca fostă asistentă de televiziune. Roxana Vancea este căsătorită cu Dragoș, partenerul ei de viață având un băiețel care se numește Milan. Vedeta a devenit mămică pentru prima dată în luna noiembrie a anului 2021. Roxana Vancea a ales numele Zian pentru fiul ei.

Roxana Vancea a explicat, pentru spynews.ro, cum este viața sa de mămică și ce i se pare cel mai dificil când vine vorba de copii.

Cele mai grele momente din viața de mămică a Roxanei Vancea. ”Nu sunt o mămică panicoasă, mă bazez pe instinctul meu”

”Sunt perioade grele atunci când copiii sunt bolnavi, mie acelea mi se par cele mai cumplite. Cu Zian am fost internată chiar de două ori în spital și a fost cumplit, nu doresc niciunei mămici, adică nu. Nu sunt o mămică panicoasă, mă bazez pe instinctul meu și sunt genul care caută orice chestie de o mie de ori, am un pediatru super bun la care apelez tot timpul când am o problemă, iar în momentul în care ajung la el mă relaxez total. Dar, așa, să-ți vezi copilul bolnav, cum se chinuie, că are febră, e dureros pentru o mămică, dar nu sunt panicoasă, sunt foarte relaxată și așa pot să-i transmit și copilului starea asta ca să-i fie bine”, a mărturisit Roxana Vancea.


Bruneta a explicat că soțul ei este mereu alături de ea și o ajută când vine vorba de copii:

”E un tată implicat, e în aceeași barcă cu mine, de multe ori chiar și dacă greșesc, în fața copiilor nu zice nimic, iar după mă ia deoparte și îmi zice că am fost exagerată sau că am greșit, dar de cele mai multe ori e în aceeași barcă cu mine”.

Citește și

FLASH NEWS Verdict final în cazul Statul Român VS. Gabriel Resources. ANAF pune sechestru de 9 milioane de euro pentru recuperarea cheltuielilor de judecată
16:49
Verdict final în cazul Statul Român VS. Gabriel Resources. ANAF pune sechestru de 9 milioane de euro pentru recuperarea cheltuielilor de judecată
ULTIMA ORĂ Manelistul președintelui a fost dat în urmărire. Dani Mocanu se sustrage pedepsei cu închisoarea
16:41
Manelistul președintelui a fost dat în urmărire. Dani Mocanu se sustrage pedepsei cu închisoarea
INEDIT După ce l-a criticat pentru „spectacolul” de la sfințirea Catedralei, Mircea Dinescu îi lansează o provocare Patriarhului Daniel. „Poate chiar dracu o sa-i dea un brânci”
16:38
După ce l-a criticat pentru „spectacolul” de la sfințirea Catedralei, Mircea Dinescu îi lansează o provocare Patriarhului Daniel. „Poate chiar dracu o sa-i dea un brânci”
CONTROVERSĂ Dosar PENAL pentru primarul care a agresat sexual o angajată chiar în primărie. Primarul și angajata au plecat în concediu
16:20
Dosar PENAL pentru primarul care a agresat sexual o angajată chiar în primărie. Primarul și angajata au plecat în concediu
HOROSCOP Mercur retrograd în noiembrie. Cum vor fi influențate zodiile
16:15
Mercur retrograd în noiembrie. Cum vor fi influențate zodiile
Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Digi24
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Polițiștii l-au dat în urmărire
Cancan.ro
Revoltător! Raport ISC: elevii de la Bolintineanu pot merge la cursuri la doar 18 metri distanță de blocul gata să se prăbușească!
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Click
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Cancan.ro
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
„Podcast cu Prioritate” #85 by ProMotor. Mihai Sturzu despre viața de pilot, disciplină și visul de a zbura
EXTERNE Sarkozy se teme să mănânce ce i se oferă la închisoare. De ce fostul președinte al Franței a trecut pe iaurt
16:52
Sarkozy se teme să mănânce ce i se oferă la închisoare. De ce fostul președinte al Franței a trecut pe iaurt
ECONOMIE Se anunță un nou scandal. Gigantul Reihnmetall vrea să vândă tancuri de 8 miliarde de euro României prin programul european SAFE. România se împrumută pentru achiziție
16:52
Se anunță un nou scandal. Gigantul Reihnmetall vrea să vândă tancuri de 8 miliarde de euro României prin programul european SAFE. România se împrumută pentru achiziție
MESAJ Nicușor Dan: Îi doresc slujire rodnică și îndelungată Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop
16:36
Nicușor Dan: Îi doresc slujire rodnică și îndelungată Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop
EXTERNE Marea Britanie confiscă trei schelete de dinozaur, într-un caz de spălare de bani. Cum au ajuns fosilele în posesia unui om de afaceri chinez
16:34
Marea Britanie confiscă trei schelete de dinozaur, într-un caz de spălare de bani. Cum au ajuns fosilele în posesia unui om de afaceri chinez
VIDEO Doru Bușcu despre TROCUL politic la alegerile pentru Primăria Capitalei. „Toți se comportă ca niște cete de tâlhari”
16:25
Doru Bușcu despre TROCUL politic la alegerile pentru Primăria Capitalei. „Toți se comportă ca niște cete de tâlhari”
EXCLUSIV Scandal între foști și actuali USR-iști. Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul pentru București. A mers chiar la OSIM: lucrul ONEST de făcut este ca fiecare să aibă grijă de ideile proprii/să nu mai “pesedească”
16:24
Scandal între foști și actuali USR-iști. Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul pentru București. A mers chiar la OSIM: lucrul ONEST de făcut este ca fiecare să aibă grijă de ideile proprii/să nu mai “pesedească”