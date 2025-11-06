FOTO. Cele mai GRELE momente din viața de mămică a Roxanei Vancea. ”Acelea mi se par cele mai cumplite”

Roxana Vancea, în vârstă de 35 de ani, a mărturisit care i se par cele mai grele momente din viața de mămică. Vedeta și partenerul ei au doi copii.



Roxana Vancea este cunoscută ca fostă asistentă de televiziune. Roxana Vancea este căsătorită cu Dragoș, partenerul ei de viață având un băiețel care se numește Milan. Vedeta a devenit mămică pentru prima dată în luna noiembrie a anului 2021. Roxana Vancea a ales numele Zian pentru fiul ei.

Roxana Vancea a explicat, pentru spynews.ro, cum este viața sa de mămică și ce i se pare cel mai dificil când vine vorba de copii.

Cele mai grele momente din viața de mămică a Roxanei Vancea. ”Nu sunt o mămică panicoasă, mă bazez pe instinctul meu”

”Sunt perioade grele atunci când copiii sunt bolnavi, mie acelea mi se par cele mai cumplite. Cu Zian am fost internată chiar de două ori în spital și a fost cumplit, nu doresc niciunei mămici, adică nu. Nu sunt o mămică panicoasă, mă bazez pe instinctul meu și sunt genul care caută orice chestie de o mie de ori, am un pediatru super bun la care apelez tot timpul când am o problemă, iar în momentul în care ajung la el mă relaxez total. Dar, așa, să-ți vezi copilul bolnav, cum se chinuie, că are febră, e dureros pentru o mămică, dar nu sunt panicoasă, sunt foarte relaxată și așa pot să-i transmit și copilului starea asta ca să-i fie bine”, a mărturisit Roxana Vancea.



Bruneta a explicat că soțul ei este mereu alături de ea și o ajută când vine vorba de copii:

”E un tată implicat, e în aceeași barcă cu mine, de multe ori chiar și dacă greșesc, în fața copiilor nu zice nimic, iar după mă ia deoparte și îmi zice că am fost exagerată sau că am greșit, dar de cele mai multe ori e în aceeași barcă cu mine”.