FOTO. Chef Sorin Bontea face dezvăluiri din mariajul său. ”Cred că ăsta este SECRETUL”

23 oct. 2025, 14:30, Actualitate
Chef Sorin Bontea, în vârstă de 54 de ani, a oferit câteva amănunte din mariajul său. Acesta este căsătorit și are doi copii.

Chef Sorin Bontea este cunoscut din postura de jurat la show-uri culinare de mare succes. Acesta fost unul dintre cei trei jurați de la emisiunea ”Chefi la cuțite”, difuzată de postul de televiziune Antena 1.

În prezent apare alături de colegii și prietenii săi – chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, la emisiunea ”Masterchef”, de la postul de televiziune Pro TV.

În plan personal, chef Sorin Bontea este căsătorit și are doi copii – Miruna și Iulian. Chef Sorin Bontea provine dintr-o familie cu patru copii.  Binecunoscutul bucătar a oferit detalii din căsnicia sa pentru revista Unica. Acesta a spus care este, din punctul său de vedere, secretul unei relații fericite, dar a explicat și cum se descurcă partenera sa de viață în bucătărie.

Chef Sorin Bontea face dezvăluiri din mariajul său. ”Îți dai seama când celălalt e supărat, când are o zi proastă, îl înțelegi”

”Nu e chiar atât de complicat. Nu pare complicat pentru mine. Cred că înțelegerea. Suntem de atâta timp împreună, ne cunoaștem. Îți dai seama când celălalt e supărat, când are o zi proastă, îl înțelegi. Și așa mai departe. Cred că ăsta este secretul. Și să mai povestești despre ce se întâmplă așa. Să găsești întotdeauna subiect de discuție, să ai ce să vorbești”, a detaliat Chef Sorin Bontea.

Despre mâncărurile pe care i le prepară partenera sa de viață, acesta a spus:

”Musaca, ardei umpluți, sarmale, o supă de roșii pe care nu vrea să mi-o mai facă, nu știu de ce. Nu vrea să-mi mai facă. Sunt câteva rețete bune. Soția mea gătește destul de bine. Nu, chiar bine. Mie îmi plac mâncărurile gătite. Orice ar găti soția mea este bun. Dacă n-ai chef de gătit și vrei să mănânci conserve, te descurci. «Cum e mâncarea?» «Foarte bună!» Chiar dacă nu-ți place, trebuie să zici că e bună, dacă vrei să mai primești”.

