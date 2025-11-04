Prima pagină » Actualitate » FOTO. Copilăria marcată de LIPSURI a Ramonei Olaru. ”Să fac bani să-i dau surorii mele să se ducă la școală”

FOTO. Copilăria marcată de LIPSURI a Ramonei Olaru. ”Să fac bani să-i dau surorii mele să se ducă la școală”

04 nov. 2025, 18:30, Actualitate
FOTO. Copilăria marcată de LIPSURI a Ramonei Olaru. ”Să fac bani să-i dau surorii mele să se ducă la școală”
Galerie Foto 12
Copilăria marcată de lipsuri a Ramonei Olaru

Ramona Olaru a avut o copilărie marcată de lipsuri și a fost nevoită să muncească de mică pentru a face rost de bani și a-și ajuta familia.

Ramona Olaru este una dintre vedetele postului de televiziune Antena 1. A fost co-prezentatoare la emisiunea „Splash! Vedeta la apă” și apare și la matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Înainte de a cunoaște celebritatea, Ramona Olaru a muncit încă din copilărie pentru a face rost de bani pentru a-și ajuta familia. Ramona Olaru provine dintr-o familie cu trei copii din Vălenii de Munte.

Copilăria marcată de lipsuri a Ramonei Olaru. ”Nu eram primiți sau văzuți foarte bine, pentru că eram ăia de la fermă, marginalizați, murdari, proști, așa ne considerau”

”Tot timpul îmi doream ca la început de an colegii sau profesorii să se comporte altfel cu mine. De ce spun acest lucru? Niciodată nu am fost primită (n.r. bine), nici eu, nici sora mea, nici fratele meu, nici copiii din comunitatea de unde eu vin, pentru că eu vin dintr-o fermă undeva pe câmp. Nu eram primiți sau văzuți foarte bine, pentru că eram ăia de la fermă, marginalizați, murdari, proști, așa ne considerau. Și profesorii au făcut de fiecare dată aceste discriminări, greșeli, marginalizări. Cred că, într-un fel sau altul, au afectat”, a detaliat Ramona Olaru pentru revista Unica.


”Eu, fiind cea mai mică, sora mea deja plecase la liceu, deja scăpase de ce se întâmpla în partea asta și atunci rămăsesem eu pe plan local. Dar în continuare părinții mei nu aveau bani să-i dea și eu munceam în aceste condiții de mers la câmp ca să fac bani să-i dau surorii mele să se ducă la școală. Uit foarte multe lucruri din aceste întâmplări pentru că, într-un fel sau altul, le bagi dedesubt ca să nu-ți mai amintească de stările nepotrivite din vremurile respective”, a mai spus aceasta.

Citește și

INEDIT Credeau că e un fragment de ceramică banal, dar arheologii au descoperit un avertisment vechi de 2.700 de ani, îngropat în Ierusalim
19:24
Credeau că e un fragment de ceramică banal, dar arheologii au descoperit un avertisment vechi de 2.700 de ani, îngropat în Ierusalim
A fost ELIBERAT șoferul din Mangalia care, în luna martie, a produs un accident mortal în fața hotelului Malibu din Mamaia
18:45
A fost ELIBERAT șoferul din Mangalia care, în luna martie, a produs un accident mortal în fața hotelului Malibu din Mamaia
EXTERNE Noul guvern al Republicii Moldova nu menționează deloc România în programul de guvernare, spre deosebire de Executivele anterioare
17:25
Noul guvern al Republicii Moldova nu menționează deloc România în programul de guvernare, spre deosebire de Executivele anterioare
ULTIMA ORĂ Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu au fost eliberați în urma unei decizii a instanței supreme. De ce rămâne Darius Vâlcov în închisoare
17:05
Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu au fost eliberați în urma unei decizii a instanței supreme. De ce rămâne Darius Vâlcov în închisoare
Mediafax
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în creier atunci când nu dormim suficient
GALERIE FOTO Bolojan a discutat cu amiralul Vandier, despre prioritățile României în cadrul NATO
19:34
Bolojan a discutat cu amiralul Vandier, despre prioritățile României în cadrul NATO
Nicușor Dan a impregnat „ritmul de melc” și Administrației Prezidențiale. La o lună de la numirea consilierilor, site-ul nu este actualizat: nume fără fotografii sau descrieri. În lipsa informațiilor de pe site-ul Președinției, Gândul prezintă fotografiile și experiența consilierilor „lipsă”
19:34
Nicușor Dan a impregnat „ritmul de melc” și Administrației Prezidențiale. La o lună de la numirea consilierilor, site-ul nu este actualizat: nume fără fotografii sau descrieri. În lipsa informațiilor de pe site-ul Președinției, Gândul prezintă fotografiile și experiența consilierilor „lipsă”
ECONOMIE O nouă investiție trece pe lângă România. Polonezii inaugurează o fabrică de piese pentru motoare electrice după o investiție de 42 de milioane euro
19:08
O nouă investiție trece pe lângă România. Polonezii inaugurează o fabrică de piese pentru motoare electrice după o investiție de 42 de milioane euro
SPORT Ce a spus Daniel Bîrligea despre transferul de la FCSB în America. „Și mai departe!”
18:48
Ce a spus Daniel Bîrligea despre transferul de la FCSB în America. „Și mai departe!”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 5 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea
18:45
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 5 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea
VIDEO Florin Călinescu despre retragerea americanilor. „Este un eșec politic și managerial al lui Nicușor Dan”
18:24
Florin Călinescu despre retragerea americanilor. „Este un eșec politic și managerial al lui Nicușor Dan”