FOTO. Copilăria marcată de LIPSURI a Ramonei Olaru. ”Să fac bani să-i dau surorii mele să se ducă la școală”

Ramona Olaru a avut o copilărie marcată de lipsuri și a fost nevoită să muncească de mică pentru a face rost de bani și a-și ajuta familia.



Ramona Olaru este una dintre vedetele postului de televiziune Antena 1. A fost co-prezentatoare la emisiunea „Splash! Vedeta la apă” și apare și la matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Înainte de a cunoaște celebritatea, Ramona Olaru a muncit încă din copilărie pentru a face rost de bani pentru a-și ajuta familia. Ramona Olaru provine dintr-o familie cu trei copii din Vălenii de Munte.

Copilăria marcată de lipsuri a Ramonei Olaru. ”Nu eram primiți sau văzuți foarte bine, pentru că eram ăia de la fermă, marginalizați, murdari, proști, așa ne considerau”

”Tot timpul îmi doream ca la început de an colegii sau profesorii să se comporte altfel cu mine. De ce spun acest lucru? Niciodată nu am fost primită (n.r. bine), nici eu, nici sora mea, nici fratele meu, nici copiii din comunitatea de unde eu vin, pentru că eu vin dintr-o fermă undeva pe câmp. Nu eram primiți sau văzuți foarte bine, pentru că eram ăia de la fermă, marginalizați, murdari, proști, așa ne considerau. Și profesorii au făcut de fiecare dată aceste discriminări, greșeli, marginalizări. Cred că, într-un fel sau altul, au afectat”, a detaliat Ramona Olaru pentru revista Unica.



”Eu, fiind cea mai mică, sora mea deja plecase la liceu, deja scăpase de ce se întâmpla în partea asta și atunci rămăsesem eu pe plan local. Dar în continuare părinții mei nu aveau bani să-i dea și eu munceam în aceste condiții de mers la câmp ca să fac bani să-i dau surorii mele să se ducă la școală. Uit foarte multe lucruri din aceste întâmplări pentru că, într-un fel sau altul, le bagi dedesubt ca să nu-ți mai amintească de stările nepotrivite din vremurile respective”, a mai spus aceasta.