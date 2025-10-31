FOTO. Cum a fost perioada STUDENȚIEI la Paris pentru Oana Roman. ”Nu aveam timp de haine, nu aveam timp de cumpărături”

Oana Roman a povestit despre perioada studenției sale la Paris. Aceasta a afirmat că nu avea timp de nimic la acea vreme în afară de studiu.



Într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva, Oana Roman a vorbit despre cum a schimbat-o perioada în care a fost la studii în Franța, la Paris, și despre cum s-a descurcat atunci.

”Asupra hainelor nu știu neapărat dacă și-a pus amprenta, pentru că nu prea aveam eu timp de asta în acea perioadă. Dar asupra personalității și asupra gândirii și asupra mentalității de trăi, cu siguranță, da. Nu aveam timp de haine, nu aveam timp de cumpărături. Nici nu aveam bani, oricum.

Nu aveam timp decât de studiu, de un pic de timp de plimbare… Dar plimbatul la mine nu însemna să merg prin magazine, ci în Place de Vosges sau Jardin des Tuileries. Sau poate mă plimbam în alte locuri frumoase din Paris în încercarea de a mă liniști puțin, pentru că la Paris am avut la facultate un ritm de studiu foarte greu”, a declarat Oana Roman.

Oana Roman a fost căsătorită și are un copil

Oana Roman este fiica Mioarei Roman și a lui Petre Roman, fost premier al României. Oana Roman a format o familie cu Marius Elisei. Din mariajul celor doi a rezultat o fetiță, Maria Isabela.

La sfârșitul anului 2020, Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit. Cei doi au divorțat oficial la notar în data de 15 februarie 2021. Ulterior, însă, cei doi s-au afișat din ce în ce mai des împreună și și-au reluat relația. În data de 26 ianuarie 2023, Oana Roman a anunțat că s-a separat definitiv de Marius Elisei.