FOTO. Cum a început povestea de IUBIRE dintre Daniel Pavel și soția sa. ”La început nu mi-a plăcut”

07 nov. 2025, 14:30, Actualitate
Cum a început povestea de iubire dintre Daniel Pavel și soția sa

Daniel Pavel   soția sa, Ana Maria, au oferit amănunte despre cum s-au cunoscut și cum a început povestea lor de dragoste.

Daniel Pavel este cunoscut publicului telespectator din postura de prezentator al emisiunii ”Survivor România”. Acesta a moderat show-urile respective atât la Kanal D, cât și la Pro TV.  Acum, daniel Pavel are un nou proiect la Pro TV – ”Desafio”.

În plan personal, Daniel Pavel este tatăl unui băiat care se numește Antoniu-Constantin. Daniel Pavel locuiește de mulți ani în Austria, la Viena.  Daniel Pavel formează o familie cu Ana Maria Pop. Ana Maria Pop a absolvit Facultatea de Drept și a fost actriță și manechin. Acum, aceasta este operating officer în cadrul unei mari companii.

Prezentatorul de televiziune și partenera sa de viață au dat detalii, pentru revista Viva, despre cum a început relația lor.

Cum a început povestea de iubire dintre Daniel Pavel și soția sa. ”Era o chimie când l-am văzut, dar nu a fost dragoste la prima vedere”

”Eu îl știam de la televizor pe Daniel, îl apreciam. Pot să zic că la început nu mi-a plăcut, nu știu de ce nu mi-a plăcut. Era serios, dar cu timpul s-a mai relaxat. L-am urmărit de la început și mi s-a părut că era mai rigid. Și da, era o chimie când l-am văzut, dar nu a fost dragoste la prima vedere. A fost o chimie la prima vedere. Dragostea a venit la noi mai greu, pentru că a fost o prietenie. Așa a început la noi, poate că la cei care începe cu scântei, se termină mai repede”, a declarat Ana Maria Pop.

”Chiar am crescut old school așa. Am invitat-o la cofetărie, la Viena, unde locuiam, că asta era, și ea s-a mirat… Efectiv, era ca un film de secol 19: „A, da? Uai, ce frumos! Să mă aștepți la aeroport”. Ea fusese la Viena de N ori, adică nu era o… Eu îi arătam: „Iată, să-ți arăt aceste consuri ale culturii și civilizației”, cum Eminescu, de altfel, îi arătase Veronicăi de mai multe ori niște lucruri și eu ți-am arătat. Și a fost foarte frumos”, a adăugat Daniel Pavel.

”Apoi am plecat la filmări, unde filmam atunci, departe, și de Paștele acelui an, că asta a fost un an mai târziu, cam așa, putem să spunem că s-a înfiripat, adică a fost foarte temporizată, pentru că șantier interior, pentru că nici Ana nu a vrut să…”, a mai spus Daniel Pavel.

”Pentru că eu nu merg ușor, după fentă, și nu știam, e persoană publică, e admirat de toată lumea și aveam deja o vârstă și eu, 36 parcă aveam”, a mai declarat Ana Maria Pop.

Mediafax
