Prima pagină » Actualitate » Cum făcea rost de bani Mihai Albu de Crăciun în studenție. ”Ne mai alunga Miliția”

Cum făcea rost de bani Mihai Albu de Crăciun în studenție. ”Ne mai alunga Miliția”

02 dec. 2025, 17:30, Actualitate
Cum făcea rost de bani Mihai Albu de Crăciun în studenție. ”Ne mai alunga Miliția”
Galerie Foto 12
Cum făcea rost de bani Mihai Albu de Crăciun în studenție

Mihai Albu, în vârstă de 63 de ani, a povestit cum făcea bani pe vremea studenției, în perioada sărbătorilor de iarnă.

 Mihai Albu a dezvăluit, pentru click.ro, cum reușea să facă rost de bani în perioada de Crăciun, pe vremea când era student la Arhitectură.

Acesta făcea felicitări de Criun, pe care le vindea pe stradă.

Cum făcea rost de bani Mihai Albu de Crăciun în studenție. ”Vindeam cam 150-200 de bucăți”

”Iarna făceam felicitări și le vindeam, ca pe mărțișoare, tot pe stradă! Înainte, cum nu existau alte metode de a lua legătura cu prietenii, rudele, cunoștințele, se folosea mult trimiterea de scrisori prin poștă, iar de Crăciun și de Anul Nou se trimiteau felicitări în plic. (…) Aceste felicitări erau desenate, pictate cu peisaje de iarnă, cu brazi ornați de Crăciun, cu personaje simbolice, cu Moș Crăciun”, a detaliat Mihai Albu.

”Le vindeam cu prețuri cuprinse între 10 lei și 25 lei, vindeam cam 150-200 de bucăți. Nu era atât de frig afară, deși era noiembrie-decembrie, eu și colegii mei de facultate mai reușeam astfel să facem un bănuț în plus, din ei ne mai și distrăm cu toți colegii din Arhitectură. (…) Ne mai alunga Miliția, uneori ne mai confisca din felicitări, dacă ne prindea. Aveam anumite zone unde ne strângeam, la Universitate și la Arhitectură, pe străzile adiacente. Oamenii cumpărau de la noi pentru că încurajau și apreciau lucrările manuale creative ale studenților arhitecți”, a adăugat acesta.

Mihai Albu, două căsnicii și un copil

Iulia Albu a fost căsătorită cu designerul de încălțăminte Mihai Albu, din mariajul lor rezultând o fiică, Mikaela. Cei doi au fost implicați în numeroase scandaluri de-a lungul anilor.

În prezent, Mihai Albu formează o familie cu Elena Nechifor, o femeie care este de profesie medic, care are un copil, o fetiță.

În primăvara anului 2024, Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE CNAIR anunță posibile întârzieri la eliberarea rovinietelor și a peajelor MIERCURI
17:38
CNAIR anunță posibile întârzieri la eliberarea rovinietelor și a peajelor MIERCURI
NEWS ALERT Răspunsul Ministerului Educației despre studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru Gândul. I-a luat 20 de ani să termine Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată
17:26
Răspunsul Ministerului Educației despre studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru Gândul. I-a luat 20 de ani să termine Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată
EXTERNE Elon Musk, predicții pentru următorii 20 de ani: „Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată”
17:19
Elon Musk, predicții pentru următorii 20 de ani: „Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată”
ACTUALITATE Netflix taie o funcție importantă pentru abonați. Nu mai poți trimite conținut pe TV direct din telefon
17:08
Netflix taie o funcție importantă pentru abonați. Nu mai poți trimite conținut pe TV direct din telefon
DESTINAȚII Care este cel mai elegant oraș din Europa. A obținut un scor impresionant pe scara luxului
17:05
Care este cel mai elegant oraș din Europa. A obținut un scor impresionant pe scara luxului
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american s-a spulberat!
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Mamă a trei copii, fosta handbalistă Roxana Moise a murit la doar 39 de ani. Cauza tragediei
Mediafax
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în magnetosfera Pământului! Ce au observat patru nave spațiale?
ECONOMIE Adio grânarul Europei. Cum a ajuns o rușine agricultura românească din „vedeta economiei”
17:33
Adio grânarul Europei. Cum a ajuns o rușine agricultura românească din „vedeta economiei”
LIVE 🚨 Întâlnirea decisivă pe Ucraina dintre ginerele lui Trump, J. Kushner, negociatorul SUA, S. Witkoff, și Vladimir Putin este în desfășurare la Kremlin
17:00
🚨 Întâlnirea decisivă pe Ucraina dintre ginerele lui Trump, J. Kushner, negociatorul SUA, S. Witkoff, și Vladimir Putin este în desfășurare la Kremlin
SPORT Câte BILETE s-au vândut la FCSB – Dinamo! Gigi Becali amenință: „N-o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal”
17:00
Câte BILETE s-au vândut la FCSB – Dinamo! Gigi Becali amenință: „N-o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal”
FLASH NEWS Bolojan a vorbit cu OMV Petrom de proiectul Neptune Deep. Premierul vrea extinderea explorării în zona offshore
16:53
Bolojan a vorbit cu OMV Petrom de proiectul Neptune Deep. Premierul vrea extinderea explorării în zona offshore
SPORT Simona Radiș și Magdalena Rusu, premiu la Gala Mari Sportivi 2025, organizată de ProSport. „Ne dorim să ducem România pe cele mai înalte trepte”
16:38
Simona Radiș și Magdalena Rusu, premiu la Gala Mari Sportivi 2025, organizată de ProSport. „Ne dorim să ducem România pe cele mai înalte trepte”
SPORT Dinamo joacă în Cupa României și Zeljko Kopic ANUNȚĂ. „Va fi un mix”
16:34
Dinamo joacă în Cupa României și Zeljko Kopic ANUNȚĂ. „Va fi un mix”

Cele mai noi