Cum făcea rost de bani Mihai Albu de Crăciun în studenție. ”Ne mai alunga Miliția”

Mihai Albu, în vârstă de 63 de ani, a povestit cum făcea bani pe vremea studenției, în perioada sărbătorilor de iarnă.

Acesta făcea felicitări de Criun, pe care le vindea pe stradă.

Cum făcea rost de bani Mihai Albu de Crăciun în studenție. ”Vindeam cam 150-200 de bucăți”

”Iarna făceam felicitări și le vindeam, ca pe mărțișoare, tot pe stradă! Înainte, cum nu existau alte metode de a lua legătura cu prietenii, rudele, cunoștințele, se folosea mult trimiterea de scrisori prin poștă, iar de Crăciun și de Anul Nou se trimiteau felicitări în plic. (…) Aceste felicitări erau desenate, pictate cu peisaje de iarnă, cu brazi ornați de Crăciun, cu personaje simbolice, cu Moș Crăciun”, a detaliat Mihai Albu.

”Le vindeam cu prețuri cuprinse între 10 lei și 25 lei, vindeam cam 150-200 de bucăți. Nu era atât de frig afară, deși era noiembrie-decembrie, eu și colegii mei de facultate mai reușeam astfel să facem un bănuț în plus, din ei ne mai și distrăm cu toți colegii din Arhitectură. (…) Ne mai alunga Miliția, uneori ne mai confisca din felicitări, dacă ne prindea. Aveam anumite zone unde ne strângeam, la Universitate și la Arhitectură, pe străzile adiacente. Oamenii cumpărau de la noi pentru că încurajau și apreciau lucrările manuale creative ale studenților arhitecți”, a adăugat acesta.

Mihai Albu, două căsnicii și un copil

Iulia Albu a fost căsătorită cu designerul de încălțăminte Mihai Albu, din mariajul lor rezultând o fiică, Mikaela. Cei doi au fost implicați în numeroase scandaluri de-a lungul anilor.

În prezent, Mihai Albu formează o familie cu Elena Nechifor, o femeie care este de profesie medic, care are un copil, o fetiță.

În primăvara anului 2024, Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer.