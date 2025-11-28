FOTO. Cum s-au DESCURCAT Pavel Bartoș și soția sa la începutul căsniciei. ”Nu aveam nici paturi, nu aveam nici nici...”

Pavel Bartoș, în vârstă de 50 de ani, a dezvăluit cât de greu s-a descurcat la începutul căsnicie sale cu Anca, cea împreună cu care are trei copii.

Pavel Bartoș este cunoscut publicului ca actor, dar și ca prezentator de televiziune al show-urilor ”Românii au talent”, alături de Smiley”, și ”Vocea României”, de la Pro TV.

În ceea ce privește viața personală, Pavel Bartoș are o familie foarte frumoasă. Actorul și prezentatorul de televiziune formează un cuplu extraordinar cu soția sa, Anca, împreună cu care are trei fiice: Eva, Sofia și Rita.

La începutul căsniciei lor, Pavel Bartoș și partenera lui de viață au întâmpinat greutăți materiale, după cum a dezvăluit actorul pentru revista Unica.

Cum s-au descurcat Pavel Bartoș și soția sa la începutul căsniciei. ”Am luat de la teatru, erau niște bureţi pe care stăteau spectatorii”

”Când ne-am mutat în prima noastră casă, nu aveam nici paturi, nu aveam nici nici… Că știu că am luat de la teatru, erau niște bureţi pe care stăteau spectatorii. Și acelea au fost, cam pentru o lună, două, au fost primele noastre canapele”, a povestit Pavel Bartoș.

”Eram atât de fericiţi că era casa noastră. Iar venirea realizării când vine copilul, atunci chiar poți să zici că se schimbă viața. Când devii părinte, este cea mai mare transformare, cea mai mare bucurie a mea. M-a întrebat cineva care-i cel mai frumos cuvânt de pe lume. Toată lumea zice că „te iubesc”. Dar cred că cel mai frumos pentru mine este „tata” sau „tati”. Pentru mine cuvântul ăla înglobează toată lumea asta”, a mai declarat artistul.