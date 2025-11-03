FOTO. Cum se ÎNȚELEG fetițele Gabrielei Cristea. ”Se termină cu pumnul de păr în mână”

Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a oferit amănunte despre cele două fetițe ale sale. Aceasta a dezvăluit cum le-a ales numele, dar și ce relație este între ele.



Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda din anul 2015. Din mariajul cu Tavi Clonda, Gabriela Cristea are două fetițe, Victoria și Iris. Înainte de a deveni mămică, Gabriela Cristea a pierdut două sarcini, una la 20 de ani și cealaltă cu Tavi Clonda.

Între cele două fetițe ale Gabrielei Cristea și ale lui Tavi Clonda există o diferență de un an și jumătate. Prezentatoarea TV și partenerul ei de viață au explicat, la podcasul realizat de Cătălin Măruță, ce relație au cele două, dar și cum le-au ales numele.

Cum se înțeleg fetițele Gabrielei Cristea. ”Se urcau una pe alta și… care nimerea”

”La noi se termină cu pumnul de păr în mână. Victoria în ultimul timp o cam caftește. Se urcau una pe alta și… care nimerea”, a mărturisit Gabriela Cristea, potrivit revistei Viva.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au dezvăluit și cum au ales numele celor două fete ale lor – Victoria Bella Margot și Iris Thea Selena.

”Apropo de numele Victoriei. Mereu îi ziceam: „Iubire, am pierdut o etapă. Victoria finală contează”. De asta a venit și numele primului copil. Am încurajat-o, eu chiar credeam asta. Mai pierzi bătălii, dar victoria finală contează. Iar Bella…cântam eu piesă, era un francez. Îmi plăcea foarte mult piesa și i-o cântam ei. Și Margot – de la bunica mea, pe care o chema Margareta, la care am ținut foarte mult. Gabriela și-a dorit”, a detaliat Tavi Clonda.

”La Iris…Eu am vrut Iris, tu (n.r Tavi Clonda) ai vrut Thea. Am zis să găsim și un nume comun, Selena. Am descoperit că toate cele trei nume sunt de zeițe și toate cele trei nume ale Victoriei sunt de regine, prințese”, a spus și Gabriela Cristea.