Cum se menține în formă Nicola. ”Femeia trebuie să aibă forme frumoase, nu să fie piele și os”

04 dec. 2025, 11:30, Actualitate
Cântăreața Nicola, în vârstă de 57 de ani, a dezvăluit cum se menține în formă. ”Femeia trebuie să aibă forme frumoase, nu să fie piele și os”, a afirmat artista.

Nicola, pe numele său real Nicoleta Alexandru, este unul dintre numele cunoscute din industria muzicală din România. În plan personal, Nicola a fost căsătorită cu compozitorul Mihai Alexandru în perioada 1990-2007. Nicola are trei copii.

Nicola este foarte atentă la felul în care arată. Artista are foarte mare grijă de silueta sa, făcând mult sport.

”Da, am dat jos și kilograme, dar mai ales în centimetri, pentru că atunci când faci sport, te remodelezi. În viziunea mea, femeia trebuie să aibă forme frumoase, nu să fie piele și os și, de aceea, am ales să fac sport de mică, pentru o musculatură frumoasă. Mulțumesc lui Dumnezeu, nu am nevoie de silicoane în fese pentru că mi-a dat natural și, dacă mai și fac sport și lucrez musculatura e super.(…) Am dat multe hăinuțe de când eram mai plinuță și cele pe care le-am păstrat sunt oversize că se poartă așa. Am renunțat să mai mănânc gluten, am redus zaharul, iar sucurile acidulate nu mi-au plăcut niciodată. (…) Fast food? Exclus! Îmi gătesc eu și cât mai sănătos. Alimentația contează. Și mult sport”, a declarat Nicola pentru revista Viva.

”Îi mulțumesc mamei mele că m-a lăsat să fac sport de mică. Și le mulțumesc părinților mei că au fost un exemplu pentru mine, ei fiind foști sportivi de performanță. Am cupele lor acasă. Le mulțumesc că m-au educat să îmi placă sportul. Eu mă trag din familie de sportivi de performanță și am avut exemple în viața mea. Unchiul meu a fost antrenor de ciclism, tatăl meu a fost ciclist de performanță, mama a făcut popice de performanță… iar mătușa mea a făcut atletism”, a adăugat artista.

Mediafax
