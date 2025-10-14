FOTO / Daniela Nane face mărturisiri. ”M-am ferit mereu să par AROGANTĂ sau să pun condiții sau să fac fițe, fumuri și figuri”

Actrița Daniela Nane, în vârstă de 53 de ani, s-a confesat în cadrul unui interviu. ”M-am ferit mereu să par arogantă sau să pun condiții sau să fac fițe, fumuri și figuri”, a spus aceasta.

Daniela Nane este o cunoscută actriță și câștigătoarea ediției din 1991 a concursului Miss România, prima participantă din partea României la concursul de frumusețe Miss Universe. În plan personal,Daniela Nane a fost căsătorită până în anul 2002 cu omul de afaceri Viorel Popa, cu care un copil, Codrin. În anul 2016, Daniela Nane a devenit soția lui Adrian Cioroianu, fost ministru al Afacerilor Externe.

Tenorul Octavian Ene este iubitul actual al actriței Daniela Nane, care este cu 23 de ani mai în vârstă decât el. Cei doi au început să se afișeze împreună după ce fosta Miss România din 1991 a divorțat de istoricul Adrian Cioroianu.

Daniela Nane și-a deschis sufletul într-un interviu pentru cristinastanciulescu.ro. Actrița a vorbit despre frumusețe, dar a oferit și amănunte mai puțin știute despre ea.

Daniela Nane face mărturisiri. ”Nu mă consider nici mai grozavă decât alții, dar nici mai jos decât alții”

Întrebată dacă este frumusețea unei femei o sursă de fericire continuă, actrița a răspuns:

”De unde până unde? Cine a afirmat așa ceva? Nu, nu cred. Pentru un artist e important, pentru că oamenii vin la teatrul să se și bucure. Toți oamenii au această busolă care le arată frumusețea sau oamenii frumoși.Pe de altă parte, e și foarte multă invidie în viața unui om frumos, de cele mai multe ori nejustificată, pentru că un om care, mă rog, așa a fost lăsat de la Dumnezeu, nu are niciun merit că arată într-un fel sau altul și e mai importantă dezvoltarea lui interioară și felul în care e structurat în sufletește și mental. Dar nu se întâmplă des ca oamenii să treacă dincolo de bariera aspectului. Sunt și oameni care merg dincolo de asta și descoperă, sau nu, acolo unde e cazul, o personalitate complexă”.

Daniela Nane a mărturisit că întotdeauna s-a ferit să pară arogantă sau să pună condiții într-o anumită situație. De asemenea, artista a precizat că detestă bârfa.

”Eu sunt bine cu mine. M-am ferit mereu să par arogantă sau să pun condiții sau să fac fițe, fumuri și figuri. Și atunci, probabil că da, am fost percepută exact cum sunt, la locul meu, modestă, smerită, conștientă de calitățile pe care le am, dar și de lucrurile pe care le am de îmbunătățit la mine.Fiecare dintre noi are drumul lui. Eu sunt ok cu mine și sunt ok și cu ceilalți și relaționez de pe o poziție de egalitate cu oamenii.

Deci nu mă consider nici mai grozavă decât alții, dar nici mai jos decât alții. Și asta simt întotdeauna și cu persoane noi și cu persoane pe care le cunosc. Evident că am mentori, evident că am oameni pe care-i admir.Însă nu și oameni pe care să-i disprețuiesc sau la care să mă gândesc urât.

Chiar dacă se vorbește în jurul meu despre unul sau altul, pe mine nu mă interesează. Nici nu vreau să știu, nici nu vreau să aflu. Eu sunt ultima care află toate bârfele, pentru că nu mă interesează. Și chiar vreau să văd partea bună din oameni. Pentru că nu mă ajută cu nimic să văd doar partea rea din oameni, doar mă încarc aiurea”, a mai spus actrița pentru sursa mai sus-menționată.