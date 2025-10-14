Prima pagină » Actualitate » FOTO / Daniela Nane face mărturisiri. ”M-am ferit mereu să par AROGANTĂ sau să pun condiții sau să fac fițe, fumuri și figuri”

FOTO / Daniela Nane face mărturisiri. ”M-am ferit mereu să par AROGANTĂ sau să pun condiții sau să fac fițe, fumuri și figuri”

14 oct. 2025, 18:30, Actualitate
FOTO / Daniela Nane face mărturisiri. ”M-am ferit mereu să par AROGANTĂ sau să pun condiții sau să fac fițe, fumuri și figuri”
Galerie Foto 29
Daniela Nane face mărturisiri

Actrița Daniela Nane, în vârstă de 53 de ani, s-a confesat în cadrul unui interviu. ”M-am ferit mereu să par arogantă sau să pun condiții sau să fac fițe, fumuri și figuri”, a spus aceasta.

Daniela Nane este o cunoscută actriță și câștigătoarea ediției din 1991 a concursului Miss România, prima participantă din partea României la concursul de frumusețe Miss Universe. În plan personal,Daniela Nane a fost căsătorită până în anul 2002 cu omul de afaceri Viorel Popa, cu care un copil, Codrin. În anul 2016, Daniela Nane a devenit soția lui Adrian Cioroianu, fost ministru al Afacerilor Externe.

Tenorul Octavian Ene este iubitul actual al actriței Daniela Nane, care este cu 23 de ani mai în vârstă decât el. Cei doi au început să se afișeze împreună după ce fosta Miss România din 1991 a divorțat de istoricul Adrian Cioroianu.

Daniela Nane și-a deschis sufletul într-un interviu pentru cristinastanciulescu.ro. Actrița a vorbit despre frumusețe, dar a oferit și amănunte mai puțin știute despre ea.

Daniela Nane face mărturisiri. ”Nu mă consider nici mai grozavă decât alții, dar nici mai jos decât alții”

Întrebată dacă este frumusețea unei femei o sursă de fericire continuă, actrița a răspuns:

”De unde până unde? Cine a afirmat așa ceva? Nu, nu cred. Pentru un artist e important, pentru că oamenii vin la teatrul să se și bucure. Toți oamenii au această busolă care le arată frumusețea sau oamenii frumoși.Pe de altă parte, e și foarte multă invidie în viața unui om frumos, de cele mai multe ori nejustificată, pentru că un om care, mă rog, așa a fost lăsat de la Dumnezeu, nu are niciun merit că arată într-un fel sau altul și e mai importantă dezvoltarea lui interioară și felul în care e structurat în sufletește și mental. Dar nu se întâmplă des ca oamenii să treacă dincolo de bariera aspectului. Sunt și oameni care merg dincolo de asta și descoperă, sau nu, acolo unde e cazul, o personalitate complexă”.

Daniela Nane a mărturisit că întotdeauna s-a ferit să pară arogantă sau să pună condiții într-o anumită situație. De asemenea, artista a precizat că detestă bârfa.

”Eu sunt bine cu mine. M-am ferit mereu să par arogantă sau să pun condiții sau să fac fițe, fumuri și figuri. Și atunci, probabil că da, am fost percepută exact cum sunt, la locul meu, modestă, smerită, conștientă de calitățile pe care le am, dar și de lucrurile pe care le am de îmbunătățit la mine.Fiecare dintre noi are drumul lui. Eu sunt ok cu mine și sunt ok și cu ceilalți și relaționez de pe o poziție de egalitate cu oamenii.

Deci nu mă consider nici mai grozavă decât alții, dar nici mai jos decât alții. Și asta simt întotdeauna și cu persoane noi și cu persoane pe care le cunosc. Evident că am mentori, evident că am oameni pe care-i admir.Însă nu și oameni pe care să-i disprețuiesc sau la care să mă gândesc urât.

Chiar dacă se vorbește în jurul meu despre unul sau altul, pe mine nu mă interesează. Nici nu vreau să știu, nici nu vreau să aflu. Eu sunt ultima care află toate bârfele, pentru că nu mă interesează. Și chiar vreau să văd partea bună din oameni. Pentru că nu mă ajută cu nimic să văd doar partea rea din oameni, doar mă încarc aiurea”, a mai spus actrița pentru sursa mai sus-menționată.

Mediafax
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din șase infecții bacteriene este rezistentă la tratament
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
Cardurile cu 500 de lei expiră pe 31 octombrie și banii se pierd. Ce români mai au 2 săptămâni să-i cheltuiască
Evz.ro
De ce doar A7 merge înainte. Adevărul despre autostrăzile A8 și A13
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Telescopul Webb a surprins o supergigantă roșie chiar înainte de a exploda