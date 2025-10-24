FOTO. De ce nu a mai făcut parte Paula Seling din juriul ”X Factor”. ”Nu le-a mai plăcut de mine și m-au dat AFARĂ”

Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, a explicat de ce nu a mai făcut parte din juriul emisiunii ”X Factor”, de la Antena 1.



În urmă cu ani, Paula Seling a Fost jurat la emisiunea ”X Factor” – sezonul 1, de la Antena 1. Ulterior, aceasta nu a mai apărut la show-ul respectiv.

La podcastul realizat de Cătălin Măruță, Paula Seling a explicat ce s-a întâmplat la acea vreme. Artista a spus că nici măcar nu a fost anunțată că nu mai face parte din juriu.

De ce nu a mai făcut parte Paula Seling din juriul ”X Factor”. ”Dar mie nu mi-e frică să zic. Pur și simplu nu m-au mai anunțat”

”Am fost în juriu doar în primul an, după care nu le-a mai plăcut de mine și m-au dat afară. (…) Nu știu, ei știu. Dar mie nu mi-e frică să zic. Pur și simplu nu m-au mai anunțat. M-am consumat foarte mult și acolo. Pentru mine era important ca copiii ăia să se prezinte foarte bine. Stăteam zilele și nopțile să le aleg piesele, să mă gândesc. Nu știu, probabil că nu am fost atât de comercială cum și-au dorit ei. Dar nu regret”, a declarat Paula Seling, citată de click.ro.

”La început m-a șocat faptul că nu au pus mâna pe telefon să îmi zică «Băi, nu mai vii». Am sunat pe cineva de acolo care îmi e prieten foarte bun și am întrebat: «Măi, îmi mai iau turneul de Crăciun sau nu mi-l iau?» Și zice: «Paula, mi-au zis să nu îți zic, dar nu e ok, nu e corect, du-te»”, a adăugat artista.

Paula Seling a fost căsătorită și are o fată

Paula Seling s-a născut pe 25 decembrie 1978 în Baia Mare. A absolvit Colegiul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare în 1997, iar apoi Școala Superioară de Jurnalistică din București. A studiat canto și pian și este una dintre cele mai apreciate voci feminine de pe scena artistică din țara noastră.

Împreună cu interpretul Ovi, Paula Seling a reprezentat România la Eurovision 2010, unde au ocupat locul 3, și la Eurovision 2014, unde s-au clasat pe poziția a 12-a.

În plan personal, Paula Seling a fost căsătorită cu Radu Bucura din anul 2005. Despre cei doi s-a aflat în anul 2023 că s-au separat. În urmă cu ceva timp, Paula Seling a dezvăluit că este mama unei fetițe, Elena, pe care a înfiat-o în urmă cu câțiva ani.