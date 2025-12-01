Prima pagină » Actualitate » FOTO. De ce nu a plecat definitiv NICIODATĂ Cătălin Botezatu din România. ”E o lașitate”

01 dec. 2025, 18:30, Actualitate
Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a mărturisit că nu s-a gândit niciodată să se mute defititiv din România.  ”E o lașitate să pleci dintr-o țară”, a afirmat acesta.

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și ca om de afaceri. De-a lungul anilor, designerul a avut numeroase relații cu femei celebre.

Creatorul de modă a călătorit în toate colțurile lumii, însă niciodată nu și-a dorit să părăsească definitiv România.

”Nu m-am gândit niciodată să părăsesc România! Sunt un patriot adevărat! Mă ține legat această țară minunată pe care o iubesc, prietenii, oamenii. Da, vreau să rămân să sting lumina! Asta nu înseamnă că nu pot să plec sau să am proprietăți pe afară. Dar să părăsesc definitiv România?! Nu, de ce?! E țara mea”, a declarat Cătălin Botezatu pentru click.ro.

”E o lașitate să pleci dintr-o țară. Și oricum, mai bine ca-n România nu se mănâncă, nu te distrezi, nu sunt femei mai frumoase nicăieri. Și cei care au plecat, toți se întorc! Te duci să faci bani afară și cam atât”, a adăugat designerul.

