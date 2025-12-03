Prima pagină » Actualitate » De ce nu au avut copii Simona Secrier și Mihai Constantinescu. ”A fost o problemă de sănătate”

03 dec. 2025, 12:30
Simona Secrier, cea care i-a fost parteneră de viață regretatului artist Mihai Constantinescu, a dezvăluit care a fost motivul pentru care ea și soțul său nu au avut copii.

Mihai Constantinescu a fost căsătorit cu Simona Secrier. Artistul a mai avut un mariaj cu Mihaela Constantinescu.

La șase ani de la dispariția artistului, văduva acestuia, Simona Secrier, a dezvăluit, la emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, de ce ea și cel care i-a fost partener de viață nu au avut copii. Cei doi și-au dorit și să înfieze, însă nu au reușit.

”Am vrut să avem copiii noștri, am fi vrut să avem copiii noștri, dar a fost o problemă de sănătate, a mea. Și nu s-a împlinit acest vis al nostru. Este un gest enorm, un gest foarte frumos să poți să înfiezi un copil. Noi, până la urmă, n-am reușit să facem lucrul acesta, crezând că problemele mele se vor rezolva, dar nu, pe cale naturală”, a mărturisit Simona Secrier, potrivit revistei Unica.

Văduva lui Mihai Constantinescu își găsește alinare în prezența pisicuței lor:

”Așa a fost să fie. Și acum mai am pisicuța noastră. Am tot avut animăluțe. Nici nu îmi imaginez viața fără animăluțe. De mică am avut animăluțe în casă. Da. Este inevitabil. La un moment dat te desparți, așa cum te desparți de cei dragi. Te desparți și de aceste ființe care fac parte din familie și suferi. Asta este. Pisicuța încă o mai am”.

Cele mai noi