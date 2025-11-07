FOTO. De ce s-a mutat Kitty Cepraga în Italia. ”Nu știe ce IMPACT a avut în viața mea”

Kitty Cepraga, în vârstă de 45 de ani, a explicat care a fost motivul pentru care, cu ani în urmă, a decis să plece în Italia.



Cristina Cepraga s-a făcut remarcată la ”Școala Vedetelor”. Ulterior, aceasta a ales să se stabilească în Italia, acolo unde și-a făcut o carieră ca actriță și regizoare. Acum, aceasta a revenit în România.

Vedeta este mama unei fetițe, Aurora May, din relația cu James Goodwin.

Kitty Cepraga a fost împreună cu James Goodwin timp de cinsprezece ani, dintre care zece ani au fost căsătoriți. Au ajuns la divorț în anul 2021.

Vedeta a explicat, pentru revista Viva, care a fost motivul pentru care, în urmă cu ani, a decis să se mute în Italia.

De ce s-a mutat Kitty Cepraga în Italia. ”Să mă lămuresc dacă sunt în stare să învăț o limbă și să pot să fac această meserie fără greutatea unui nume”

”Cumva, din copilărie am cochetat cu acest vis enorm care mi se părea imposibil de realizat, era ceva ce îmi hrănea visurile și chiar am găsit un interviu cu mine puștoaică în care, fiind întrebată care e visul meu, am răspuns, cu inocența și candoarea vârstei: „Să ajung în Italia să joc, să fiu actriță”, și asta înainte să dau la Teatru. Și, cumva, cred, am pus o sămânță în Univers.

Totuși, ce m-a făcut concret să plec în Italia, într-un moment de mare notorietate și cu o carieră în ascensiune în televiziune, în ciuda vârstei fragede, a fost o întâlnire cu un regizor care nu știe ce impact a avut în viața mea, dar, cumva, ce am „primit din partea aceea la un casting m-a făcut să realizez că nu se pot face în paralel cele două cariere – cea din TV și cea pentru care studiam la facultate, și anume actoria…”, a detaliat Kitty Cepraga.

”Am plecat în Italia să mă lămuresc dacă sunt în stare să învăț o limbă și să pot să fac această meserie fără greutatea unui nume, ci pur și simplu eu singură, de la zero. Tot acest lucru a început cu înscrierea la școala de actorie de la Cinecitta, după ce am terminat facultatea în țară, și cu aruncatul în vâltoarea vieții de una singură, la 22–23 de ani. Iar ca să definesc din punctul de vedere dantesc, am vrut să ies din „paradis” ca să mă lămuresc cum e să treci prin infern și purgatoriu ca să îți câștigi și apreciezi locul în „paradis””, a mai spus aceasta.