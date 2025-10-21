Prima pagină » Actualitate » FOTO. Dezvăluiri CUTREMURĂTOARE despre accidentul din urmă cu 25 de ani în care a murit iubita lui Mihai Mitoșeru. ”Am slăbit 25 de kilograme”

FOTO. Dezvăluiri CUTREMURĂTOARE despre accidentul din urmă cu 25 de ani în care a murit iubita lui Mihai Mitoșeru. ”Am slăbit 25 de kilograme”

21 oct. 2025, 15:30, Actualitate
FOTO. Dezvăluiri CUTREMURĂTOARE despre accidentul din urmă cu 25 de ani în care a murit iubita lui Mihai Mitoșeru. ”Am slăbit 25 de kilograme”
Galerie Foto 18
Dezvăluiri cutremurătoare despre accidentul din urmă cu 25 de ani în care a murit iubita lui Mihai Mitoșeru

Mihai Mitoșeru a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre accidentul din urmă cu 25 de ani în care și-a pierdut viața iubita sa de la acea vreme.

În anul 2000, Mihai Mitoșeru a trecut prin momente cumplite, iubita sa de la acea vreme, cu care avea o relație de 10 ani, pierzându-și viața.

La emisiunea ”În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, Mihai Mitoșeru și-a amintit de ace perioadă extrem de dificilă din viața sa.

Dezvăluiri cutremurătoare despre accidentul din urmă cu 25 de ani în care a murit iubita lui Mihai Mitoșeru. ”Eu în momentul ăla am fost distrus”

”În momentul în care după 10 ani de zile rămâi singur, în urma unui accident, nu te gândești la ce spune lumea. Pe mine mă interesa că s-a terminat viaţa mea. Eu în momentul ăla am fost distrus. Mă întorc acum în pod, după atâția ani. Nu m-am victimizat, n-am apărut, am slăbit 25 de kilograme, eram schelet. Mă luau Badea și Oreste, Oana Roman, mulți oameni care au fost lângă mine, cu forța, mă scoteau în lume, să fiu acolo, deși eu nu voiam. Ţin minte că venise cineva cu un sandviș de la un fast-food celebru și nu puteam să mănânc. Eu n-am mâncat două luni de zile nimic, cred că mi-au băgat pe venă, nu îmi mai aduc aminte”, a povestit Mihai Mitoșeru.

”Eu n-am crezut că mai am de ce să trăiesc, îți spun sincer nu înţelegeam de ce mai trăiesc. Am zis la un moment dat că vreau să mă omor. N-o făceam, nu eram atât de puternic încât să o fac, nu eram în stare”, a mai spus acesta, citat de libertateapentrufemei.

”Nu era nimeni drogat, nu era nimeni băut, cum se întâmplă acuma…”, a încheiat artistul.

Mihai Mitoșeru a cerut-o în căsătorie pe actuala iubită

Mihai Mitoșeru este cunoscut ca actor și prezentator de televiziune. În plan personal, Mihai Mitoșeru a format un cuplu cu Noemi Dragomir, însă căsnicia lor s-a destrămat în octombrie 2019.Camelia Mitoșeru, mama actorului și prezentatorului de televiziune, a avut o relație foarte apropiată cu nora sa.

În prezent, Mihai Mitoșeru are o nouă relație, actuala sa parteneră, Alexandra, locuind o perioadă în Italia. Mihai Mitoșeru a cerut-o pe Alexandra de soție în timpul unei vacanțe la Barcelona.

Citește și

VIDEO Incendiul la cea mai mare rafinărie de petrol din Ungaria, LOVITURĂ grea pentru guvernul lui Orban. Semnalul transmis de premier după dezastrul produs
17:05
Incendiul la cea mai mare rafinărie de petrol din Ungaria, LOVITURĂ grea pentru guvernul lui Orban. Semnalul transmis de premier după dezastrul produs
ACTUALITATE Cel mai ghinionist hoț. Un român a fost prins la furat în Austria pentru că s-a îmbătat și a adormit la locul faptei
16:34
Cel mai ghinionist hoț. Un român a fost prins la furat în Austria pentru că s-a îmbătat și a adormit la locul faptei
NEWS ALERT Circulația TRENURILOR la CFR a fost reluată, după o suspendare temporară din cauza datoriilor
16:32
Circulația TRENURILOR la CFR a fost reluată, după o suspendare temporară din cauza datoriilor
ECONOMIE HARTA PĂCĂNELELOR, în alba-neagra. Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc vă prezintă stabilimentele de pierzanie a banilor sigure
16:26
HARTA PĂCĂNELELOR, în alba-neagra. Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc vă prezintă stabilimentele de pierzanie a banilor sigure
ACTUALITATE Patronatele nu vor să crească salariul minim, deşi e directivă la nivel european
16:08
Patronatele nu vor să crească salariul minim, deşi e directivă la nivel european
POLITICĂ Claudiu Târziu o ironizează pe Oana Țoiu pentru că summitul Trump-Putin are loc la Budapesta, nu la București
16:07
Claudiu Târziu o ironizează pe Oana Țoiu pentru că summitul Trump-Putin are loc la Budapesta, nu la București
Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
O cunoscută influenceriță a murit la 30 de ani, la doar câteva ore după ce a născut acasă. A apucat să își țină copilul în brațe doar câteva minute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Evz.ro
Fulgy îl provoacă pe Mihai Morar să intre în cușcă la RXF
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de a fi membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”