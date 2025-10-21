FOTO. Dezvăluiri CUTREMURĂTOARE despre accidentul din urmă cu 25 de ani în care a murit iubita lui Mihai Mitoșeru. ”Am slăbit 25 de kilograme”

Mihai Mitoșeru a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre accidentul din urmă cu 25 de ani în care și-a pierdut viața iubita sa de la acea vreme.

În anul 2000, Mihai Mitoșeru a trecut prin momente cumplite, iubita sa de la acea vreme, cu care avea o relație de 10 ani, pierzându-și viața.

La emisiunea ”În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, Mihai Mitoșeru și-a amintit de ace perioadă extrem de dificilă din viața sa.

Dezvăluiri cutremurătoare despre accidentul din urmă cu 25 de ani în care a murit iubita lui Mihai Mitoșeru. ”Eu în momentul ăla am fost distrus”

”În momentul în care după 10 ani de zile rămâi singur, în urma unui accident, nu te gândești la ce spune lumea. Pe mine mă interesa că s-a terminat viaţa mea. Eu în momentul ăla am fost distrus. Mă întorc acum în pod, după atâția ani. Nu m-am victimizat, n-am apărut, am slăbit 25 de kilograme, eram schelet. Mă luau Badea și Oreste, Oana Roman, mulți oameni care au fost lângă mine, cu forța, mă scoteau în lume, să fiu acolo, deși eu nu voiam. Ţin minte că venise cineva cu un sandviș de la un fast-food celebru și nu puteam să mănânc. Eu n-am mâncat două luni de zile nimic, cred că mi-au băgat pe venă, nu îmi mai aduc aminte”, a povestit Mihai Mitoșeru.

”Eu n-am crezut că mai am de ce să trăiesc, îți spun sincer nu înţelegeam de ce mai trăiesc. Am zis la un moment dat că vreau să mă omor. N-o făceam, nu eram atât de puternic încât să o fac, nu eram în stare”, a mai spus acesta, citat de libertateapentrufemei.

”Nu era nimeni drogat, nu era nimeni băut, cum se întâmplă acuma…”, a încheiat artistul.

Mihai Mitoșeru a cerut-o în căsătorie pe actuala iubită

Mihai Mitoșeru este cunoscut ca actor și prezentator de televiziune. În plan personal, Mihai Mitoșeru a format un cuplu cu Noemi Dragomir, însă căsnicia lor s-a destrămat în octombrie 2019.Camelia Mitoșeru, mama actorului și prezentatorului de televiziune, a avut o relație foarte apropiată cu nora sa.

În prezent, Mihai Mitoșeru are o nouă relație, actuala sa parteneră, Alexandra, locuind o perioadă în Italia. Mihai Mitoșeru a cerut-o pe Alexandra de soție în timpul unei vacanțe la Barcelona.