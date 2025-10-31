Prima pagină » Actualitate » FOTO. Elena Merișoreanu, despre viața grea a PENSIONARILOR. ”E cel mai dureros lucru care se poate întâmpla într-o țară”

FOTO. Elena Merișoreanu, despre viața grea a PENSIONARILOR. "E cel mai dureros lucru care se poate întâmpla într-o țară"

31 oct. 2025
FOTO. Elena Merișoreanu, despre viața grea a PENSIONARILOR. ”E cel mai dureros lucru care se poate întâmpla într-o țară”
Elena Merișoreanu, despre viața grea a pensionarilor

Elena Merișoreanu, în vârstă de 78 de ani, a vorbit despre viața grea a pensionarilor din România. ”Să poftești la mâncare, în fața rafturilor e cel mai dureros lucru care se poate întâmpla într-o țară”, a spus aceasta.  

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate interprete de folclor. Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu este căsătorită de foarte mulți ani cu Viorel Croitoru. Elena Merișoreanu și partenerul său de viață, Viorel Croitoru, au un mariaj de peste 50 de ani.

Elena Merișoreanu este profund marcată de viața pensionarilor cu venituri mici din România, care abia dacă se ajung cu banii.

”Ce-i asta? Dar chiar nu vede nimeni că bătrânii o duc rău? Merg adesea la biserică și văd acolo pensionari îmbrăcați frumos și curat, care ți-ar pupa mâna pentru un pachet cu mâncare. Românii se mai gândesc numai la ce mănâncă mâine, nu la vacanțe sau la haine. Nu cer pomană, au demnitate, dar eu le ofer și ei tare se mai bucură. Iar în provincie, unde mai cânt, e și mai rău! Vin la spectacolele gratuite părinți cu copii desculți în brațe, că nu mai au cu ce să îi încalțe. I-am cumpărat unuia o pereche de adidași, dragul de el”, a spus Elena Merișoreanu pentru click.ro.

Cântăreața de muzică populară a povestit ce a văzut într-un magazin și impresionat-o teribil:

”Eram într-un magazin și o bunicuță se tot uita la o rotiță de cașcaval. Se uita, o punea la loc și tot așa. Se mai uita în portofel…Mi s-a făcut milă de ea și am întrebat-o dacă pot să i-o plătesc eu, să i-o dau pomană pentru rudele mele. Femeia avea lacrimi în ochi. Foarte greu o duc românii, mai ales pensionarii. Să stai, după o viață, să poftești la mâncare, în fața rafturilor e cel mai dureros lucru care se poate întâmpla într-o țară”.

