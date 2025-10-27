Prima pagină » Actualitate » FOTO. Fiul lui Kamara va face alte două OPERAȚII. De câți bani are nevoie artistul pentru aceste intervenții

27 oct. 2025, 15:30, Actualitate
Fiul lui Kamara va face alte două operații

Cântărețul Kamara, în vârstă de 49 de ani, a explicat că fiul lui, Leon, urmează să treacă prin alte două intervenții chirurgicale.

Leon, fiul lui Kamara, suferă de o formă de paralizie cerebrală, fiind diagnosticat la scurt timp de la naștere, cu tetrapareză spastică. Micuțul a efectuat mai multe transplanturi de celule stem la o clinică din Turcia. Ulterior, Leon a suferit o nouă intervenție chirurgicală la Barcelona –  o operație de miotenofasciotomie. Leon a mai fost supus și altor tratamente. Oana, fosta parteneră de viață a lui Kamara, a declarat că a făcut timp de trei ani videochat pentru a putea avea resursele financiare necesare să își ajute copilul.

Kamara a dat detalii, pentru click.ro, despre starea de sănătate a fiului său. Leon urmează să treacă prin alte două operații. Costul intervențiilor este foarte ridicat.

Fiul lui Kamara va face alte două operații. ”Avem deocamdată 20.000 de euro de la o fundație și mai e nevoie de încă 105.000 euro. În total, operațiile costă 125.000 de euro”

”Leon este bine acum. Mai are nevoie de două operații, una de rizotomie dorsală selectivă și una de îndreptare a gleznelor și a genunchilor. Suntem în perioada de adunat fonduri. Avem deocamdată 20.000 de euro de la o fundație și mai e nevoie de încă 105.000 euro. În total, operațiile costă 125.000 de euro, destul de mult. Dacă celelalte intervenții pe care le-am avut până acum ne-au dus la 80.000 de euro, acestea două ajung la 125.000 de euro, sumă care ar acoperi cele două operații, cu transportul până acolo. De data asta ar fi în America sau la Abu Dhadi însă varianta mai bună din punct de vedere financiar ar fi la Abu Dhabi pentru că în Statele Unite ale Americii ne-ar costă mai mult”, a explicat Kamara.

”Dacă rizotomia dorsală selectivă se va face împreună cu intervenția de îndreptare a gleznelor și a genunchilor se fac doar o dată, ca să nu mai fie spastic pentru că spasticitatea pune presiune pe oase și le strâmbă. Cu intervenția de rizotomiedorsală selectivă nu va mai avea probleme pe partea membrelor inferioare. Aceste două operații trebuie făcute urgent pentru caLeon să poată merge! Cea mai mare bucurie a mea este să-l văd pe picioarele lui și să mă joc cu el fotbal, să alergăm”, a adăugat artistul.

