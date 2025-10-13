FOTO. Jean Paler, îngrijorat de prețurile la utilități. ”Mi-e teamă de FACTURI”

Jean Paler, în vârstă de 72 de ani, este îngrijorat de prețurile pentru utilități din această toamnă-iarnă. ”Mi-e teamă de facturi” , a mărturisit artistul.



Jean Paler este unul dintre cei mai apreciați actori de comedie din țara noastră. Artistul a dezvăluit care este numele său real. Acesta a precizat că se numește în buletin Ioan Paler, însă a existat o persoană în viața sa care l-a prezentat Jean Paler pe scenă și de atunci așa a devenit cunoscut.

Jean Paler locuiiește la Sinaia și, din cauza temperaturilor foarte scăzute din ultima vreme, a fost nevoit să pună centrala în funcțiune încă din luna septembrie. Acesta a mărturisit, pentru click.ro, că se teme de facturile mari pentru utilități pe care va trebui să le plătească, în condițiile în care are o pensie mică.

Jean Paler, îngrijorat de prețurile la utilități. ”E greu să fii pensionar în România”

”E foarte frig, în Sinaia. Plouă, de peste o săptămână, cu ceva lapoviță. Fac caldură…, cu porția, 4 sau 5 ore, apoi mai dau drumul la centrală, pe seară, un pic. Ce să fac, mă îmbrac mai gros, treninguri, cât cuprinde, ciorapi. Însă, din septembrie, să facem caldură, nu-mi vine să cred! Mi-e teamă de facturi! Va fi o iarnă grea, peste 80 % dintre români vor suferi, restul au destul”, a declarat Jean Paler pentru sursa mai sus-menționată.

”Mulți au o pensie de aproape 2.000 de lei, eu am, mai exact, o pensie de 1.670 de lei lunar. Ar trebui să fie de aproximativ 5.000 de lei, ca să nu duci grija zilei de mâine. Acești bani nu-i primesc însă nici angajații. Dar și după pensionare trebuie să mai mergem pe la spectacole. Am muncit, toată vara, pe litoral. Pensiile sunt prea mici. Mai facem un bănuț, pe ici, pe colo, ca să-i păstrăm pentru iarnă, când vin facturile mari la curent și la gaze. E greu să fii pensionar în România”, a mai spus artistul.