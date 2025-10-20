FOTO. Jorge face mărturisiri. ”Credeam că mă BĂTUSE soarta”

Jorge, în vârstă de 43 de ani, a făcut mărturisiri din viața sa. Artistul urmează să lanseze o carte cu experiențele sale de viață.



Jorge, pe numele său real George Papagheorghe, fost căsătorit cu Alina Laufer, împreună cu care are o fetiță, Karina. După divorțul de Alina Laufer, Jorge s-a căsătorit cu Ramona Prodea, împreună cu care are un băiețel, David.

Jorge a scris o carte – ”Ceapa sufletului”, pe care se pregătește să o lanseze în data de 11 noiembrie. În volumul respectiv, artistul povestește, printre altele, și experiențele sale personale.

Jorge face mărturisiri. ”Chiar când dădeam de “bine”, nefiind obișnuit cu el, atrăgeam ceva negativ”

”Cartea cuprinde experiențele mele personale, cu lecțiile pe care le-am învățat dar și exerciții de practicare a recunoștinței, a prezenței și afirmații pozitive care ne ajută să antrenăm mintea cu gânduri pozitive. Știm deja, creierul poate avea un singur gând într-un moment așa că ține de noi dacă acel gând este negativ sau pozitiv. E un antrenament dar al minții, la fel cum este mersul la sală pentru corp”, a declarat Jorge pentru click.ro.

”Vindecarea cea mai mare a fost când m-am acceptat pe mine cu totul și când am integrat toate momentele pe care le considerăm negative în viața mea. Credeam că mă bătuse soarta. În realitate, când am descoperit că eram dependent de suferință, a fost o mare revelație. Chiar când dădeam de “bine”, nefiind obișnuit cu el, atrăgeam ceva negativ sau o situație care mă întorcea la familiarul meu, să sufăr, să găsesc vinovați sau să dau responsabilitatea pe alții”, a mai spus artistul.