FOTO. Karmen și Olga Barcari, despre MOTIVAȚIA de a participa la ”Asia Express”. ”Să o vadă așa cum este ea, nu doar fata lui Adi Minune”

Karmen și Olga Barcari au vorbit despre participarea lor la show-ul ”Asia Express” 2025, difuzat de postul de televiziuine Antena 1.

Cele două au acordat un interviu pentru tvmania.ro, unde au explicat care a fost motivația pentru a participa la show-ul transmis de postul de televiziune Antena 1.

Karmen și Olga Barcari, despre motivația de a participa la ”Asia Express”. ”Am vrut din prima clipă să le arătăm tuturor că putem fi mult mai mult”

”M-a motivat foarte mult faptul că știam că sunt puternică și pot să fac față, dar în același timp, am dorit să arăt lumii cine suntem noi cu adevărat. Mi-am dorit foarte mult să o vadă toată lumea pe Karmen în toată splendoarea ei, pentru că am simțit-o foarte puternică. Am vrut ca toți cei care ne urmăresc să o vadă așa cum este ea, nu doar fata lui Adi Minune sau cea de pe Instagram, ci o femeie talentată, inteligentă, cu un spirit frumos. Mi-am dorit ca lumea să o cunoască în toată complexitatea sa, atât artistic, cât și ca persoană, cu toate calitățile și frumusețea ei adevărată. Asta m-a motivat.

Și eu, la rândul meu, am dorit ca cei care m-au cunoscut de-a lungul vieții să vadă că sunt mai mult decât o fată care știe să vopsească sau să tundă. Am trecut și prin momente grele și am vrut să fiu un exemplu de motivație pentru femeile frumoase. Voiam ca femeile frumoase și îngrijite să nu fie luate în considerare doar pentru aspect, ci să știe că pot fi determinate, puternice, capabile să mute munții, indiferent de cum arată”, a explicat Olga Barcari.

”Amândouă am vrut din prima clipă să le arătăm tuturor că putem fi mult mai mult — determinate, curajoase și în stare să ne atingem visurile”, a declarat Karmen.