FOTO. Lavinia Pîrva, din nou pe băncile școlii. La ce FACULTATE s-a înscris

Cântăreața Lavinia Pîrva, în vârstă de 40 de ani, a decis să înceapă o nouă etapă în viața sa. Aceasta este studentă la Psihlogie.



Lavinia Pîrva a anunțat, pe contul său de pe o rețea de socializare, că este din nou studentă. Artista s-a înscris la facultatea de Psihologie și a explicat care a fost motivul pentru care a ales acest domeniu.

”Nu știu dacă e un nou început. Poate e doar o continuare mai conștientă a drumului meu. Sunt studentă la Psihologie. Nu pentru o a doua diplomă, nici pentru un titlu nou și nici pentru că e la „modă”, ci pentru a aprofunda ceva ce simt că a fost mereu parte din mine: un mod firesc de a fi aproape de oameni, de a le înțelege trăirile și de a căuta, împreună, sens acolo unde pare că nu mai este. Poate am ales, fără să-mi dau seama, ca muzica să vină prima”, a scris Lavinia Pîrva pe Facebook.

”A fost dintotdeauna felul meu de a trăi emoția, de a o transforma în sunet, în poveste, în legătură. Iar acum, psihologia vine la momentul potrivit, cu liniștea, experiența, înțelepciunea și profunzimea de care e nevoie pentru a privi cu adevărat spre mine și spre celălalt. Cele două se leagă firesc. Muzica rămâne felul meu de a mă exprima. Psihologia devine felul meu de a înțelege. Și între ele se naște un loc în care mă regăsesc, mai adevărată, mai blândă, mai întreagă. E un început care mă emoționează, un pas pe care îl simt din tot sufletul și un drum care nu cere aplauze, ci doar sinceritate. Pentru că, uneori, adevărata schimbare nu se vede, se simte. 🌿”, a adăugat aceasta.

Lavinia Pîrva e căsătorită cu Ștefan Bănică Jr. și are un băiețel

Lavinia Pîrva este un nume cunoscut în showbiz-ul românesc. A făcut parte din trupa Spicy, iar după ce trupa s-a destrămat a urmat cariera solo. A câștigat titlurile Miss Timișoara în 2000 și Miss Litoral în 2001. Lavinia Pîrva formează un cuplu cu Ștefan Bănică Junior.

Ștefan Bănică Junior are trei copii. Radu Ștefan este fiul artistului din relația pe care acesta a avut-o cu Camelia Constantinescu. Din mariajul cu vedeta de televiziune Andreea Marin, Ștefan Bănică are o fiică, Violeta. Din căsnicia cu cântăreața Lavinia Pîrva, Ștefan Bănică are un băiețel, Alexandru.