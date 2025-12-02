Lavinia Pîrva, răsfățată de Ștefan Bănică Jr. de ziua ei. ”Îmi face mereu surprize”

Cântăreața Lavinia Pîrva a fost răsfățată de ziua ei de partenerul de viață, Ștefan Bănică Jr. ”Îmi face mereu surprize”, a afirmat aceasta.

Lavinia Pîrva a făcut parte din trupa Spicy, iar după ce trupa s-a destrămat a urmat cariera solo. A câștigat titlurile Miss Timișoara în 2000 și Miss Litoral în 2001. Lavinia Pîrva formează un cuplu cu Ștefan Bănică Junior. Din căsnicia cu cântăreața Lavinia Pîrva, Ștefan Bănică are un băiețel, Alexandru. Ștefan Bănică Junior are trei copii.

În data de 24 noiembrie, Lavinia Pîrva și-a aniversat ziua de naștere. A împlinit 41 de ani. la emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro TV, Lavinia Pîrva a povestit cum a fost de ziua sa de naștere.

Lavinia Pîrva, răsfățată de Ștefan Bănică Jr. de ziua ei. ”Am primit de la el lucruri foarte frumoase”

Lavinia Pîrva a povestit că fiul ei și al lui Ștefan Băniă Jr. i-a dăruit o felicitare făcută de el. Artista a dezvăluit că băiețelul ei i-a anunțat pe toți cei întâlniți în drum spre școală că e ziua mamei sale.

Artista a mărturisit că partenerul ei de viață îi face mereu surprize:

”Soțul îmi face mereu surprize, bineînțeles. Am primit de la el lucruri foarte frumoase, iar florile pe care le primesc în fiecare an sunt cele mai frumoase – întotdeauna de la el. (…) Îmi plac trandafirii, în special cei roșii, și îmi plac foarte mult și zambilele. (…) Acum am primit, ca de obicei de ziua mea, trandafiri”.