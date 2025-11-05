Prima pagină » Actualitate » FOTO. Mădălin Ionescu, dezvăluiri de la începutul RELAȚIEI cu Cristina Șișcanu. ”Mi-a luat un an și 3 luni să-i spun ce simt pentru ea”

05 nov. 2025, 17:30, Actualitate
 Mădălin Ionescu, în vârstă de 55 de ani, a făcut dezvăluiri despre începutul relației sale cu Cristina Șișcanu, în vârstă de 41 de ani.

Mădălin Ionescu este cunoscut ca jurnalist și moderator TV. De-a lungul anilor, acesta a avut emisiuni la mai multe posturi de televiziune.

Cristina Șișcanu este mama unei fetițe, care se numește Petra. Micuța este fructul poveștii de dragoste pe care vedeta o trăiește cu prezentatorul de televiziune Mădălin Ionescu. Acesta a mai fost însurat cu Mihaela Coșerariu, împreună cu care are doi copii, Ștefania și Filip, care au rămas la tatăl lor după divorț. Mădălin Ionescu și Mihaela Coșerariu s-au separat în anul 2011.

În urmă cu câteva zile, Cistina Șișcanu și-a aniversat ziua de naștere, ocazie cu care Mădălin Ionescu a transmis un mesaj în mediul online în care a scos la iveală și amănunte despre cum a început povestea lor de dragoste.

”Când am cunoscut-o … eram pustiu. Un bărbat fără orizont, indiferent cât de mare era succesul meu în acel moment (și era uriaș). Am simțit din prima clipă că e ceva în aer, dar mi-a luat un an și 3 luni să-i spun ce simt pentru ea. Eram deja singur, doar cu Stefania în locuința în care stăteam în chirie, pe bulevardul Unirii. Pentru prima oară, cu vreo săptămână înainte să-i spun ce simt, l-am rugat pe Dumnezeu să decidă dacă eu și ea putem fi fericiți.

I-am zis Creatorului că am făcut mai multe alegeri neinspirate și că e de ajuns. «Doamne, dacă ea este, fă să îmi dea un semn acum». Într-un minut m-a sunat. Niciodată nu mă căutase din alte motive decât cele profesionale, deși eram colegi de peste un an. «Te-am văzut pe la Farmacia … (i-am uitat numele)». Ea se mutase cu o prietenă într-un bloc din apropierea mea. Acel minut a făcut diferența.

Deși nu m-a crezut că m-am îndrăgostit lulea și a durat până a acceptat ideea că ar putea fi ceva serios, temându-se că e doar o febră sentimentală de-a mea, s-a dovedit a fi cea mai inspirată alegere, asta pentru că l-am lăsat pe Cel de Sus să cântărească lucrurile”, a detaliat Mădălin Ionescu, potrivit click.ro.

”M-a iubit cum nu credeam că poate fi posibil. Cu fiecare fibră a sufletului ei, cu fiecare centimetru de piele și de trup, cu mintea, cu inima, cu prețul unor înjosiri și umilințe fără margini. Niciun cadou nu va putea suplini o iubire mai sclipitoare decât cel mai prețios diamant. Cristina este femeia care mi-a dat sens și orizont ca bărbat. Altfel … m-aș fi stins pe interior. M-a iubit cu o dăruire care sfidează logica. Există iubiri care nu cer nimic și totuși dau totul. A ei a fost așa”, a adăugat acesta.

