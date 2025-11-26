FOTO. Mihai Albu dă detalii despre fiica sa. ”S-ar putea ca, pe viitor, să se ocupe și de FIRMA mea”

Mihai Albu, în vârstă de 63 de ani, a dat detalii despre Mikaela, fiica sa din mariajul pe care l-a avut cu Iulia Albu.



Iulia Albu a fost căsătorită cu designerul de încălțăminte Mihai Albu, din mariajul lor rezultând o fiică, Mikaela. Cei doi au fost implicați în numeroase scandaluri de-a lungul anilor. În prezent, Mihai Albu formează o familie cu Elena Nechifor, o femeie care este de profesie medic, care are un copil, o fetiță. În primăvara anului 2024, Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer.

Mihai Albu a vorbit despre fiica sa, Mikaela, într-un interviu pentru click.ro. Acesta a dezvăluit ce carieră ar vrea să urmeze adolescenta care este în clasa a X-a.

”Mikaela este atrasă de modă, machiaj, îi place această zonă. Are, de altfel, și exemplul mamei ei. Îi place să-și aleagă singură ținutele. Nu știu exact ce va urma, dar ne ținem să facă școală, să fie școala pe primul loc, mă bucur că învață bine. Are și un suflet frumos, a fost lângă mine, m-a încurajat, după ce am suferit o operație de cancer de colon”, a declarat Mihai Albu.

”A trecut în clasa a X-a, ar trebui deja să se gândească ce va face pe viitor la ce facultate vrea să dea, de anul viitor trebuie și o pregătire mai intensă. Ca meserie, zice că vrea ceva în zona asta, de arte, desen. Deocamdată, mai cercetează. Ar putea fi și un bun arhitect, și eu am absolvit Arhitectura. S-ar putea ca, pe viitor, să se ocupe și de firma mea, vom mai vedea, în funcție de ce își dorește. Mă bucur că mi-a moștenit ambiția, talentul la desen, atracția către frumos, către estetic”, a mai spus acesta.