Prima pagină » Actualitate » FOTO. Mihai Albu dă detalii despre fiica sa. ”S-ar putea ca, pe viitor, să se ocupe și de FIRMA mea”

FOTO. Mihai Albu dă detalii despre fiica sa. ”S-ar putea ca, pe viitor, să se ocupe și de FIRMA mea”

26 nov. 2025, 11:30, Actualitate
FOTO. Mihai Albu dă detalii despre fiica sa. ”S-ar putea ca, pe viitor, să se ocupe și de FIRMA mea”
Galerie Foto 10
Mihai Albu dă detalii despre fiica sa

Mihai Albu, în vârstă de 63 de ani, a dat detalii despre Mikaela, fiica sa din mariajul pe care l-a avut cu Iulia Albu.

Iulia Albu a fost căsătorită cu designerul de încălțăminte Mihai Albu, din mariajul lor rezultând o fiică, Mikaela. Cei doi au fost implicați în numeroase scandaluri de-a lungul anilor. În prezent, Mihai Albu formează o familie cu Elena Nechifor, o femeie care este de profesie medic, care are un copil, o fetiță. În primăvara anului 2024, Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer.

Mihai Albu a vorbit despre fiica sa, Mikaela, într-un interviu pentru click.ro. Acesta a dezvăluit ce carieră ar vrea să urmeze adolescenta care este în clasa a X-a.

Mihai Albu dă detalii despre fiica sa. ”Mă bucur că mi-a moștenit ambiția, talentul la desen, atracția către frumos, către estetic”

”Mikaela este atrasă de modă, machiaj, îi place această zonă. Are, de altfel, și exemplul mamei ei. Îi place să-și aleagă singură ținutele. Nu știu exact ce va urma, dar ne ținem să facă școală, să fie școala pe primul loc, mă bucur că învață bine. Are și un suflet frumos, a fost lângă mine, m-a încurajat, după ce am suferit o operație de cancer de colon”, a declarat Mihai Albu.

”A trecut în clasa a X-a, ar trebui deja să se gândească ce va face pe viitor la ce facultate vrea să dea, de anul viitor trebuie și o pregătire mai intensă. Ca meserie, zice că vrea ceva în zona asta, de arte, desen. Deocamdată, mai cercetează. Ar putea fi și un bun arhitect, și eu am absolvit Arhitectura. S-ar putea ca, pe viitor, să se ocupe și de firma mea, vom mai vedea, în funcție de ce își dorește. Mă bucur că mi-a moștenit ambiția, talentul la desen, atracția către frumos, către estetic”, a mai spus acesta.

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE O călugăriță româncă a dirijat traficul chiar în inima Romei. Șoferii au fost recunoscători: „Mulțumim, Doamne”
13:09
O călugăriță româncă a dirijat traficul chiar în inima Romei. Șoferii au fost recunoscători: „Mulțumim, Doamne”
ȘTIINȚĂ Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate. Ce descoperire adânc înrădăcinată în ADN au făcut cercetătorii
12:55
Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate. Ce descoperire adânc înrădăcinată în ADN au făcut cercetătorii
JUSTIȚIE Marius Isăilă s-a prezentat pentru controlul judiciar. Fostul parlamentar PSD promite că va face curând dezvăluiri complete în dosarul Mită la MApN
12:49
Marius Isăilă s-a prezentat pentru controlul judiciar. Fostul parlamentar PSD promite că va face curând dezvăluiri complete în dosarul Mită la MApN
EVENIMENT „Bon voyage”, Huan Huan și Yuan Zi. Doi panda gigantici se întorc în China după 13 ani de exil în Franța
12:49
„Bon voyage”, Huan Huan și Yuan Zi. Doi panda gigantici se întorc în China după 13 ani de exil în Franța
INVESTIȚIE S-a lansat licitația pentru modernizarea Pistei 1 de decolare/aterizare a Aeroportului „Henri Coandă”. Contractul are o valoare de peste 100 mil. euro
12:16
S-a lansat licitația pentru modernizarea Pistei 1 de decolare/aterizare a Aeroportului „Henri Coandă”. Contractul are o valoare de peste 100 mil. euro
Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Digi24
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Ce se întâmplă doctore
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
O intervenție simplă ar putea îmbunătăți controlarea glicemiei