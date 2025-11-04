FOTO. MOTIVUL pentru care Giulia Anghelescu nu mai cântă așa de des. ”Mai am concerte doar uneori, spre foarte rar”

Cântăreața Giulia Anghelescu, în vârstă de 40 de ani, a explicat care este motivul pentru care nu mai cântă așa de des ca înainte.



Giulia Anghelescu este una dintre cele mai sexy apariții din showbiz-ul românesc. . Este căsătorită cu Vlad Huidu și au împreună doi copii simpatici, o fetiță, pe nume Sabina Antonia, și un băiețel, pe nume Eduard Mikael.

În ultima perioadă de timp, Giulia Anghelescu nu a mai cântat la fel de des ca înainte. Artista a terminat Psihologia și ar dori să lucreze cu adolescenți.

Motivul pentru care Giulia Anghelescu nu mai cântă așa de des. ”Am ajuns într-un moment în care vreau să mă bucur de viață, să fiu mamă, să fiu soție, să pot să fac și alte lucruri pe lângă muzică”

”Îmi doresc foarte mult să lucrez cu adolescenții. Asta mi-am dorit dintotdeauna să fac cumva. Timingul nu a fost cel mai bun, că au tot venit alte proiecte, dar sper ca, la un moment dat, să fac treaba asta și să-mi canalizez toată energia pe această profesie, care mie îmi place foarte mult. Plus, adolescenții din ziua de azi au nevoie de foarte mult sprijin”, a explicat Giulia Anghelescu pentru spynews.ro.

”În sufletul meu o să fiu toată viața artist. Faptul că nu mai cânt atât de des pe cât o făceam înainte e strict alegerea mea. Consider că am ajuns într-un moment în care vreau să mă bucur de viață, să fiu mamă, să fiu soție, să pot să fac și alte lucruri pe lângă muzică, care, de asemenea, să mă împlinească la fel de mult. Asta nu înseamnă neapărat că nu mai cânt, mai am concerte doar uneori, spre foarte rar, dar la muzică nu o să renunț niciodată, și muzica va face mereu parte din viața mea, chiar dacă nu voi mai fi la fel de vizibilă precum am fost. (…) Cred că e bine să știi când să te oprești și să mergi mai departe cu alte lucruri pe care le ai de făcut și să le prioritizezi în viața ta”, a adăugat artista.