Prin ce a trecut Alexandra Stan cu un fost partener. ”M-a dat afară din casă după ce mi-a tras și două palme”

Cântăreața Alexandra Stan, în vârstă de 36 de ani, a vorbit despre abuzurile din relații. Aceasta a spus ce s-a întâmplat cun un fost partener de cuplu.



Alexandra Stan este una dintre cele mai provocatoare apariții din showbiz-ul autohton. În ceea ce privește viața personală, Alexandra Stan a decis în 2021 să facă pasul cel mare în plan sentimental și s-a căsătorit în mare secret cu un bărbat pe nume Emanuel Necatu. După nunta din luna aprilie a anului 2021 au apărut probleme în mariajul Alexandrei Stan cu Emanuel Necatu, astfel că cei doi au ajuns la despărțire.

Alexandra Stan a trecut peste o perioadă extrem de dificlă în viața sa, pe vremea când a fost agresată fizic de către fostul ei impresar, Marcel Prodan. În iunie 2013, Alexandra Stan a fost spitalizată și concertele au fost amânate. Alexandra Stan l-a acuzat pe Marcel Prodan că a bătut-o. Artista a fost internată la spitalul din Medgidia pentru îngrijiri medicale.

Invitată la ZUnivers Podcasts, Alexandra Stan a mărturisit că a avut recent, în urmă cu un an, o relație abuzivă cu un fost partener de cuplu, căruia, însă, nu i-a dezvăluit identitatea.

Prin ce a trecut Alexandra Stan cu un fost partener. ”Nu o să spun niciodată despre cine este vorba, nu am postat nimic”

”Eu cred că s-a întâmplat de mai multe ori din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar am ajuns în punctul să se întâmple și fizic, asta pe mine m-a frapat. Când s-a terminat relația aceasta dintre mine și el, eu am plecat”, a declarat Alexandra Stan, potrivit spynews.ro.

”M-a dat afară din casă după ce mi-a tras și două palme. Nu o să spun niciodată despre cine este vorba, nu am postat nimic, nu se știe despre cine e vorba, nici prietenii mei nu știu”, a mai spus artista.