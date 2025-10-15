FOTO. Prin ce a trecut chef Sorin Bontea la începutul carierei. ”Te luau la ȘUTURI, te înjurau”

Chef Sorin Bontea, în vârstă de 54 de ani, a povestit prin ce a trecut la începuturile sale în bucătăie și cum se comportau cei cu mai multă experiență decât el.

Chef Sorin Bontea a avut parte de tot felul de experiențe la începuturile carierei sale.

Acesta a povestit, pentru revista Viva, ce a pățit atunci când era ucenic în bucătărie.

Prin ce a trecut chef Sorin Bontea la începutul carierei.”Aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap”

”Toți mentorii mei au fost duri. Pe vremea aia te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau. Păi ce era ca acum, să nu ai voie să spui nimic… Noi nu aveam în vocabular atunci ”burnout”, nici ‘depresie’, nici ”bullying”. Poate treceam și noi prin asta, nu zic nu, dar nu se foloseau acești termeni”, a explicat chef Sorin Bontea.



”Poate oamenii sufereau și atunci, dar noi habar nu aveam despre asta, nu erau aceste noțiuni. Bullying-ul era privit cumva ca o caterincă mai dură între băieți. Evident că se întâmpla să ne mai și deranjeze, dar nefiind clar definite interacțiunile astea, nici nu ne băteam capul prea mult cu ele, treceam peste și ne vedeam de treabă”, a mai spus acesta.

Chef Sorin Bontea e căsătorit și are doi copii

Chef Sorin Bontea este cunoscut publicului telespectator din postura de jurat la show-uri culinare de mare succes. Până de curând, chef Sorin Bontea a fost unul dintre cei trei jurați de la emisiunea ”Chefi la cuțite”, difuzată de postul de televiziune Antena 1. Acum, acesta apare, alături de colegii și prietenii săi – chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, la emisiunea ”Masterchef”, de la postul de televiziune Pro TV, unde a mai apărut și în urmă cu mulți ani.

În plan personal, chef Sorin Bontea este căsătorit și are doi copii – Miruna și Iulian. Chef Sorin Bontea provine dintr-o familie cu patru copii.