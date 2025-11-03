FOTO. Prin ce a trecut Teo Trandafir când și-a făcut operația de micșorare a stomacului. ”A descoperit o FORMAȚIUNE care nu i-a plăcut”

Teo Trandafir, în vârstă de 57 de ani, a povestit prin ce a trecut când și-a făcut operația de micșorare a stomacului.

La podcastul „Viața în pași de dans”, realizat de Oana Ioniță, Teo Trandafir a vorbit despre operația de micșorare a stomacului pe care a suferit-o în urmă cu peste 10 ani.

Prezentatoarea TV a dezvăluit că intervenția respectivă a durat mai mult decât se aștepta pentru că medicul chirurg a descoperit o formațiune care nu i-a plăcut.

Prin ce a trecut Teo Trandafir când și-a făcut operația de micșorare a stomacului. ”Aveam o hernie, sub sânul drept”

”Aveam o hernie, sub sânul drept. Se făcuse cât o jumătate de minge de handbal. Ce să maschezi… Aia oricum ar fi pornit, doctorii mi-au spus «se apropie Crăciunul, veniți să vă fac operația?… Acum pe 21». Nu că m-am dus într-un picior, m-am dus atât de fericită. Pe 21 m-a operat și pe 23-24 împodobeam bradul cu fii-mea. A fost extrem de simplă. În ciuda faptului că operația a durat mai mult, ești prima căreia îi spun, pentru că în timpul intervenției a descoperit o formațiune care nu i-a plăcut”, a detaliat Teo Trandafir, potrivit click.ro.

Vedeta a mărturisit că operația a fost ușoară, însă recuperarea mai puțin.

”A fost cel mai ușor lucru pe care l-am trăit. Nici la stomatolog n-a fost atât de simplu. (…) Tot ce știi despre viața ta, trebuie să se ducă, o iei de la capăt. În locul primei mese pe care am avut-o acolo a venit o doamnă cu o ceșcuță de apă și cu o seringă de 25 ml, aia a fost. Zis și făcut! Trei săptămâni am ținut-o cu ceai neîndulcit, compot neîndulcit și apă, făcând mișto eu de mine «ăștia sunt cârnații, ăștia sunt micii, asta e friptura la cuptor” și mâncam de toate”, a spus aceasta.

Teo Trandafir a fost căsătorită de două ori

Teo Trandafir are o carieră impresionantă în televiziune, aceasta moderând numeroase emisiuni la mai multe posturi TV.

În plan personal, vedeta de televiziune Teo Trandafir a fost căsătorită de două ori. Prima oară, Teo Trandafir a fost măritată cu pilotul Alexandru Trandafir, iar a doua oară cu Constantin Iosef.

Teo Trandafir este mama unei fete, Maia, pe care a înfiat-o în urmă cu mulți ani.