FOTO / Prin ce moment DIFICIL a trecut Bursucu. ”Toată lumea s-a speriat”

Adrian Cristea, cunoscut publicului larg drept Bursucu, a povestit despre unul dintre cele mai dificile momente prin care a trecut în viața sa.



Bursucu, pe numele său real Adrian Cristea, a devenit cunoscut după ce a fost dansator și coregraf la emisiunea ”Dansez pentru tine”, difuzată în urmă cu câțiva ani de postul de televiziune Pro TV. Bursucu este cunoscut publicului larg din postura de coregraf, dar și de prezentator la emisiunea ”Teo Show”, pe care a moderat-o alături de Teo Trandafir la postul de televiziune Kanal D. La același post, Bursucu a prezentat show-ul ”Roata norocului”, alături de Ana-Maria Barnoschi.

Bursucu a renunțat însă la colaborarea cu Kanal D. În prezent, acesta lucrează la trustul Antena.

Bursucu a trecut, în urmă cu ani, printr-un moment extrem de greu. Acesta a avut un accident la repetițiile pentru emisiunea ”Dansez pentru tine”, de la Pro TV, unde era dansator și coregraf.

Prin ce moment dificil a trecut Bursucu. ”Mi s-a fisurat coloana. A fost o poveste a vieții”

”Mi-a căzut (n.r. colegul pe cap) și mi s-a dus capul în jos. Efectiv mi-a trosnit coloana. Mi s-a fisurat coloana. A fost o poveste a vieții. A fost o întreagă nebunie pe moment. Toată lumea s-a speriat. Am mers la spital, unde mi s-a făcut tot ce se face”, a povestit Bursucu pentru revista Unica.



”Mi-a spus medicul atunci: «Băiatule, ai avut mare noroc, pentru că ai fost la un milimetru să rămâi paralizat de la gât în jos. Ca atare vei sta o lună și jumătate cu guler cervical, trebuie să stai la orizontal și după vedem ce se întâmplă». (…) Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut nevoie de nicio intervenție după o lună și jumătate. Într-adevăr, o perioadă foarte grea. Foarte grea. Așa când spui din gură pare ușor, dar gulerul acela cervical face niște răni… E ceva tare rău. Și să stai doar în pat”, a mai spus acesta.

”Nu am absolut nicio interdicție să fac nimic, e doar o stânjeneală mai mult. Mulțumesc lui Dumnezeu s-a recuperat 100%. Nu am avut voie să dansez fix trei luni. După aceea eu mi-am continuat treaba la «Dansez»”, a încheiat prezentatorul TV.