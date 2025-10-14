Prima pagină » Actualitate » FOTO. Ramona Olaru, despre castingul pentru ”Neatza cu Răzvan și Dani”. ”M-am dus așa ȚĂRĂNCUȚĂ cum eram, că nu eram prea șlefuită”

FOTO. Ramona Olaru, despre castingul pentru ”Neatza cu Răzvan și Dani”. ”M-am dus așa ȚĂRĂNCUȚĂ cum eram, că nu eram prea șlefuită”

14 oct. 2025, 12:30, Actualitate
FOTO. Ramona Olaru, despre castingul pentru ”Neatza cu Răzvan și Dani”. ”M-am dus așa ȚĂRĂNCUȚĂ cum eram, că nu eram prea șlefuită”
Galerie Foto 14
Ramona Olaru, despre castingul pentru ”Neatza cu Răzvan și Dani”

Ramona Olaru a vorbit despre castingul pe care l-a dat, cu ani în urmă, pentru emisiunea ”Neatza cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1.

Ramona Olaru este una dintre vedetele postului de televiziune Antena 1. A fost co-prezentatoare la emisiunea „Splash! Vedeta la apă” și apare și la matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani”. Înainte de a cunoaște celebritatea, Ramona Olaru a muncit încă din copilărie pentru a face rost de bani.

În plan personal, Ramona Olaru a fost căsătorită cu Bogdan Olaru. Vedeta a păstrat numele fostului soț după separare. Ulterior, Ramona Olaru a avut relații cu Cuza, pe numele său real Iulian Adrian Popescu, și cu Cătălin Cazacu.

Ramona Olaru a vorbit despre cariera ei într-un interviu pentru revista Unica. Aceasta și-a amintit și de castingul pe care l-a dat, cu ani în urmă, pentru emisiunea matinală de la postul de televiziune Antena 1.

Ramona Olaru, despre castingul pentru ”Neatza cu Răzvan și Dani”. ”Au ales-o și am zis foarte bine, nicio problemă”

”Am văzut că își căutau o fată și zic «asta e șansa mea, aici eu mă duc». Și m-am dus, ce crezi? M-am dus așa țărăncuță cum eram, că nu eram prea șlefuită, fie vorba între noi. Rămăsesem doar eu cu Flavia la vremea respectivă. Au ales-o pe Flavia. Și foarte bine au făcut! Flavia era fata frumoasă, dansa, știa domeniul foarte bine. Eu eram o țărăncuță cu dinții strâmbi, aveam dinții foarte strâmbi la vremea respectivă. Au ales-o și am zis foarte bine, nicio problemă”, a povestit Ramona Olaru.

”M-au contactat când au avut nevoie de mine într-un alt format făcut de ei, «Superbingo Metropolis». Am lucrat cu ei acolo până s-a terminat și proiectul respectiv. După aceea m-am căsătorit. Am zis gata, m-am așezat la casa mea, acum sunt salvată. (…) Am mai stat vreun an și ceva până iar am fost contactată pentru «Prietenii de la 11». (…) În toți acești ani eu practic m-am aranjat, m-am șlefuit, m-am emancipat, strălucesc. Sunt femeie, nu mai sunt o puștoaică care o arde aiurea și vorbește nepotrivit. Sunt lucruri care înseamnă evoluție și eu sunt mândră de treaba asta în continuare și o vreau din ce în ce mai mult. (…) Evoluția asta m-a adus în punctul în care am fost perfectă pentru locul de la «Neatza». Când s-a încheiat «Prietenii de la 11», Flavia era însărcinată, trebuia să plece și s-a nimerit la fix. Astăzi s-a terminat «Prietenii de la 11», mâine mi-au zis «vii la Neatza»”, a adăugat vedeta.

