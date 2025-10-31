FOTO. Simona Secrier, declarații emoționante despre Mihai Constantinescu. Care a fost ultima CONVERSAȚIE cu artistul

Simona Secrier, cea care i-a fost parteneră de viață regretatului artist Mihai Constantinescu, a făcut declarații emoționante despre acesta și a spus care a fost ultima conversație pe care au avut-o.

Mihai Constantinescu a fost căsătorit cu Simona Secrier. Artistul a mai avut un mariaj cu Mihaela Constantinescu.

La șase ani de la dispariția artistului, văduva acestuia, Simona Secrier, a făcut declarații emoționante la emisiunea ”Spynews TV”, de la Antena Stars. Aceasta a dezvăluit care a fost ultima conversație pe care a avut-o cu cel care i-a fost partener de viață.

Simona Secrier, declarații emoționante despre Mihai Constantinescu. ”Ultima dată îmi amintesc că ne trezim noaptea și mi-a spus că se simte foarte bine”

”Ultima dată nu prea se simțea foarte bine. Avea de făcut foarte multe investigații medicale, dar ultima dată îmi amintesc că ne trezim noaptea și mi-a spus că se simte foarte bine și mai bine ca niciodată”, a fost ultima conversație dintre Simona Secrier și Mihai Constantinescu, după cum a mărturisit aceasta la emisiunea respectivă, potrivit spynews.ro.

Simona Secrier a mărturisit că a simțit să ia o pauză de la activitatea scenică după dispariția soțului ei:

”În ultima perioadă nu am mai cântat (…) Pot, simt, dar am vrut să stau o perioadă puțin retrasă. Îmi este dor (n.r. de scenă), dar după plecarea lui am avut niște emoții distructive și atunci am zis că trebuie să mă refac, să îmi refac sufletul”.

Mihai Constantinescu, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști

Mihai Constantinescu a fot unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți din România. Acesta a încetat din viață în octombrie 2019. Avea 73 de ani.

Mihai Constantinescu a absolvit Institutul de Educație Fizică și Sport din București în anul 1973. A devenit unul dintre cei mai de succes și mai îndrăgiți cântăreți de pe scena muzicală din România, cu numeroase spectacole susținute în țară și în străinătate. A lansat de-a lungul carierei numeroase melodii care au ajuns șlagăre. Duetele sale cu celebra artistă Anastasia Lazariuc s-au bucurat de mare succes la public. Mihai Constantinescu a fost decorat post-mortem de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler.