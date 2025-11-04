FOTO. Văduva lui Helmut Duckadam, la un an de la dispariția acestuia. ”Mă LUPT și încerc să învăț să trăiesc fără el”

Văduva lui Helmut Duckadam, Alexandra, încă suferă după dispariția celebrului portar, cel care a fost supranumit ”eroul de la Sevilla”.

Regretatul portar Helmut Duckadam s-a stins din viață în data de 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. Văduva cestuia, Alexandra, este încă marcată de pierderea suferită.

Alexandra Duckadam a făcut declarații emoționante despre cel care i-a fost partener de viață pentru spynews.ro.

Văduva lui Helmut Duckadam, la un an de la dispariția acestuia. ”Îmi apare în vise destul de des”

”A fost un an cumplit, un an foarte greu și, în continuare, mă lupt și încerc să învăț să trăiesc fără el. După anii petrecuți împreună, categoric, a fost altfel, iar acum efectiv trebuie să învăț să trăiesc fără el. Din păcate, moartea nu ne oferă alternative, trebuie să iei lucrurile așa cum sunt și să mergem mai departe”, a declarat Alexandra Duckadam.

”Îmi apare în vise destul de des, au fost situații în care efectiv l-am simțit lângă noi. L-am visat în diverse situații, dar nu aș putea spune că mi-a transmis un mesaj”, a adăugat aceasta.

Văduva lui Helmut Duckadam a explicat că nu va face parastasul de un an în mod tradițional, ci va fi ceva foarte discret, în familie:

”Nu, nu o să facem nimic. Cel mai probabil nu vom face nimic. Le am eu pe ale mele, eu cu mine. O să fim doar noi, familia”.