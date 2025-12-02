Valentina Pelinel și Cristi Borcea au decis unde vor petrece Crăciunul. Cei doi au ales locația în mod special pentru cei trei copii ai lor.
Valentina Pelinel este un fost model de talie internațională. În anul 1996, Valentina Pelinel a câștigat concursul „Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel la New York.
Valentina Pelinel și Cristi Borcea și-au făcut deja planurile de Crăciun. Blonda a spus, la Știrile Antena Stars, că vor merge, împreună cu cei trei copii, la munte.
”O să mergem la munte, pentru că le place foarte mult să schieze și atunci, pentru ei, mergem la munte, să fie fericiți, să iasă pe pârtie, să facă mișcare (…) O să mergem de Crăciun, după revenim acasă și să vedem în ianuarie poate mai mergem o dată la munte tot pentru ei”, a declarat Valentina Pelinel, citată de revista Unica.
Despre cadourile de Crăciun pentru copii, fostul model a spus:
”Mie îmi place să fac o combinație de ce își doresc (n.r. cadouri) și ce au nevoie, dar da, dacă unui copil mic îi cumperi haine, are nevoie de haine, dar nu se bucură de ele, cel puțin în primii ani. Nu le includ în cadourile de Crăciun, dar jucării și jocuri practice da. Eu mă bucur pentru ei. Ajungi la un moment dat în viață când te bucuri pentru bucuria lor”.