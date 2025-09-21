Foto-video. Premieră auto la București. A fost lansat un model de hypercar Koenigsegg, ultra-rar, cu o valoare de peste 4 milioane de dolari

Duminică, 21 septembrie 2025, împătimiții bijuteriilor pe patru roți au putut fi martori la o super lansare: un model de hypercar Koenigsegg, ultra-rar, cu o valoare de peste 4 milioane de dolari. Intrarea în scenă a captat privirile tuturor vizitatorilor. În ropote de aplauze și sunetele melodioase ale motorului V8, supercarul a fost fotografiat și filmat din toate unghiurile. GÂNDUL.RO vă arată imaginile de senzație.

În această după-amiază de duminică, 21 septembrie 2025, vizitatorii și pasionații auto au avut oportunitatea de a participa la o premieră în București, în Piața Constituției. În fața Parlamentului, un model de hypercar Koenigsegg a fost dezvăluit. Prezentarea poate fi urmărită în videoclipul pus la dispoziție de GÂNDUL.RO, mai sus.

S-a lansat un model de hypercar Koenigsegg în Piața Constituției

S-a lansat Jesko „Cobyx”, un hypercar Koenigsegg ultra-rar – doar 125 de exemplare disponibile.

Autoturismul dispune de un motor V8 twin-turbo de 5 litri reproiectat, care produce 1280 CP cu benzină standard și 1600 CP cu biocombustibil E85, alături de noua transmisie revoluționară Koenigsegg Light Speed ​​(LST) cu 9 trepte.

Începând cu ora 19:30, mașinile vor „defila” în fața spectatorilor. Intrarea este liberă.

„Paradă” pe 4 roți la Gumball 3000

Sub privirile tuturor, bolidul de lux a fost „plimbat”, într-o adevărată demonstrație auto de forță. Raliul internațional Gumball 3000 a revenit la București, după aproape un deceniu. Peste 100 de autoturisme sunt manevrate, în seara aceasta, de artiști, actori, sportivi, dar și de influenceri și lideri din business din peste 40 de țări.

„Primăria Municipiului București, prin CREART vă invită pe 21 septembrie 2025, la iMapp Bucharest în Piața Constituției, locul unde arta digitală, muzica, gastronomia stradală (Food Truck Festival) și motorsportul se întâlnesc într-un eveniment memorabil. (…) După lansarea oficială de sâmbătă la Istanbul, supermașinile, de la modele personalizate și clasice la hipermașini ultra-rare, vor ajunge azi în România. Într-o surpriză specială exclusivă pentru București, la ora 18:15, evenimentul Gumball va include lansarea globală a modelului Koenigsegg Jesko „Cobyx”, unul dintre cele doar 125 de exemplare ale acestui hipercar ultra-rar fabricat vreodată”, a transmis Primăria București.

