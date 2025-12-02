Prima pagină » Actualitate » Vlăduța Lupău are o garderobă impresionantă. ”Mai dau și la prietene, cu împrumut sau le dau de tot”

Vlăduța Lupău are o garderobă impresionantă. ”Mai dau și la prietene, cu împrumut sau le dau de tot”

02 dec. 2025, 14:30, Actualitate
Vlăduța Lupău are o garderobă impresionantă. ”Mai dau și la prietene, cu împrumut sau le dau de tot”
Galerie Foto 15
Vlăduța Lupău are o garderobă impresionantă

Vlăduța Lupău, în vârstă de 34 de ani, are o garderobă de invidiat. ”Mai dau și la prietene, cu împrumut sau le dau de tot”, a afirmat artista.

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai îndrăgite artiste din muzica populară. Vlăduța Lupău este căsătorită cu Adrian Rus din anul 2019.  Artista are doi copii – Iair și Isaia.

Artista este o apariție extrem de plăcută și de fiecare dată atrage atenția cu ținutele sale. Aceasta are o garderobă bogată, cu foarte multe rochii.

Vlăduța Lupău are o garderobă impresionantă. ”Acum, nu știu dacă sunt puține sau multe: am așa vreo două dulapuri”

”Nu am stat până acum să număr câte rochii am, sunt multe. Le țin într-un dulap acolo, mai dau și la prietene, cu împrumut sau le dau de tot. Mai și primesc multe dintre ținutele mele cadou. Nu cred că am chiar o sută de rochii, pe acolo. Adică, hai totuși, să nu ne batem joc de haine! Să ne mai gândim și la alții care nu au, săracii! Acum, nu știu dacă sunt puține sau multe: am așa vreo două dulapuri”, a declarat Vlăduța Lupău pentru click.ro.

”Dar, v-am zis, eu dau și la prietene. Dacă vine vreuna la mine și-mi zice: > îi zic:>. Sunt darnică, da! Eu chiar mă bucur că le plac hainele mele, pentru că și eu mai închiriez rochii, mai îmi dau fetele”, a mai spus artista.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Legendar FOTBALIST bulgar, în stare gravă la spital. A fost transportat de urgență în Germania, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor
14:21
Legendar FOTBALIST bulgar, în stare gravă la spital. A fost transportat de urgență în Germania, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor
SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ Mircea Dinescu ironizează “Hora dezbinării” de 1 Decembrie: “Un președinte și o pălărie în văzul lumii se dădură-n stambă”
14:10
Mircea Dinescu ironizează “Hora dezbinării” de 1 Decembrie: “Un președinte și o pălărie în văzul lumii se dădură-n stambă”
ULTIMA ORĂ Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-un scandal de corupție care zguduie instituțiile europene
14:02
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-un scandal de corupție care zguduie instituțiile europene
FLASH NEWS Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA după ce și-ar fi atacat mama și ar fi comis alte tâlhării. Ultimele detalii despre acuzațiile autorităților americane
13:54
Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA după ce și-ar fi atacat mama și ar fi comis alte tâlhării. Ultimele detalii despre acuzațiile autorităților americane
ULTIMA ORĂ Criza apei din Prahova și Dâmbovița lovește în producția României: Centrala electrică Petrom de la Brazi s-a oprit. Asigură 10% din energia țării
13:49
Criza apei din Prahova și Dâmbovița lovește în producția României: Centrala electrică Petrom de la Brazi s-a oprit. Asigură 10% din energia țării
ACTUALITATE Un camion românesc a fost scos definitiv din circulație în Germania. Tirul era o bombă cu ceas
13:37
Un camion românesc a fost scos definitiv din circulație în Germania. Tirul era o bombă cu ceas
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
O nouă formă de viață înflorește la Cernobîl, pe pereții celor mai radioactive clădiri de pe Pământ
Cancan.ro
Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american s-a spulberat!
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Click
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Iosif din Arimateea, omul care a riscat totul pentru a-l îngropa pe Iisus
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan, huiduit la tot pasul. Premierul a fost primit în Parlament cu huiduieli și proteste, înaintea asumării pe legea pensiilor
14:55
Ilie Bolojan, huiduit la tot pasul. Premierul a fost primit în Parlament cu huiduieli și proteste, înaintea asumării pe legea pensiilor
CONTROVERSĂ Tatăl Pro TV, nostalgic și revoltat la 30 de la înființarea postului. Ce le reproșează Adrian Sârbu foștilor subordonați, de l-au făcut să exclame: „Acel Pro TV nu mai există! Este ostaticul unor impostori”
14:49
Tatăl Pro TV, nostalgic și revoltat la 30 de la înființarea postului. Ce le reproșează Adrian Sârbu foștilor subordonați, de l-au făcut să exclame: „Acel Pro TV nu mai există! Este ostaticul unor impostori”
LIVE UPDATE Protest spontan în Parlament înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților
14:39
Protest spontan în Parlament înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților
ULTIMA ORĂ Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților
14:37
Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților
ECONOMIE Gigantul din România care intră pe piața din UNGARIA și construiește o fabrică de trenuri
13:37
Gigantul din România care intră pe piața din UNGARIA și construiește o fabrică de trenuri
EXTERNE Scandal în Rada de la Kiev. Opoziţia ucraineană boicotează sesiunea parlamentului și cere demisia Guvernului
13:26
Scandal în Rada de la Kiev. Opoziţia ucraineană boicotează sesiunea parlamentului și cere demisia Guvernului

Cele mai noi