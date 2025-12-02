Vlăduța Lupău are o garderobă impresionantă. ”Mai dau și la prietene, cu împrumut sau le dau de tot”

Vlăduța Lupău, în vârstă de 34 de ani, are o garderobă de invidiat. ”Mai dau și la prietene, cu împrumut sau le dau de tot”, a afirmat artista.



Vlăduța Lupău este una dintre cele mai îndrăgite artiste din muzica populară. Vlăduța Lupău este căsătorită cu Adrian Rus din anul 2019. Artista are doi copii – Iair și Isaia.

Artista este o apariție extrem de plăcută și de fiecare dată atrage atenția cu ținutele sale. Aceasta are o garderobă bogată, cu foarte multe rochii.

Vlăduța Lupău are o garderobă impresionantă. ”Acum, nu știu dacă sunt puține sau multe: am așa vreo două dulapuri”

”Nu am stat până acum să număr câte rochii am, sunt multe. Le țin într-un dulap acolo, mai dau și la prietene, cu împrumut sau le dau de tot. Mai și primesc multe dintre ținutele mele cadou. Nu cred că am chiar o sută de rochii, pe acolo. Adică, hai totuși, să nu ne batem joc de haine! Să ne mai gândim și la alții care nu au, săracii! Acum, nu știu dacă sunt puține sau multe: am așa vreo două dulapuri”, a declarat Vlăduța Lupău pentru click.ro.

”Dar, v-am zis, eu dau și la prietene. Dacă vine vreuna la mine și-mi zice: > îi zic:>. Sunt darnică, da! Eu chiar mă bucur că le plac hainele mele, pentru că și eu mai închiriez rochii, mai îmi dau fetele”, a mai spus artista.